Tổng thống Mỹ Trump ân xá cho nhà sáng lập sàn tiền số lớn nhất thế giới

Ông Triệu Trường Bằng.

Ông Triệu, biệt danh “CZ”, là người Canada gốc Trung Quốc. Doanh nhân sinh năm 1977 là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới tiền số. Ông rời ghế giám đốc điều hành Binance năm 2023, sau khi công ty thừa nhận không duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và phải nộp phạt 4,3 tỷ USD.

Ngày 23/10, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu rằng ông Triệu đã bị chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden truy tố “trong cuộc chiến chống tiền điện tử của họ”.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, gia đình Tổng thống Trump đã kiếm hàng triệu USD từ nhiều dự án liên quan đến tiền mã hóa. Nhà Trắng phủ nhận các cáo buộc về xung đột lợi ích và khẳng định mọi quyết định ân xá đều được xem xét kỹ lưỡng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Triệu bày tỏ “vô cùng biết ơn vì lệnh ân xá hôm nay và với Tổng thống Trump vì đã duy trì cam kết của nước Mỹ với sự công bằng, đổi mới và công lý”. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước Mỹ trở thành thủ đô của tiền mã hóa”, ông cho biết.

Năm 2023, giới chức Mỹ cáo buộc Binance không báo cáo các giao dịch đáng ngờ với những lực lượng như Hamas, al-Qaeda và các trang web buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Ông Triệu đã nộp phạt cá nhân 50 triệu USD và chấp hành gần 4 tháng tù giam sau khi nhận tội, nhưng vẫn giữ cổ phần tại Binance.

Lệnh ân xá toàn phần và vô điều kiện này có thể mở đường cho ông trở lại điều hành Binance, công ty ông đồng sáng lập năm 2017, và tạo cơ hội cho Binance mở rộng hoạt động tại Mỹ trong bối cảnh ngành tiền điện tử đang bùng nổ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump liên tục sử dụng quyền ân xá, và ông Triệu chỉ là một trong nhiều doanh nhân và lãnh đạo ngành tiền mã hóa được ông xóa án, cùng với nhiều nhân vật phạm tội tài chính khác.

Ngành tiền mã hóa đã đóng góp mạnh tay cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, khi ứng viên của đảng Cộng hòa cam kết chấm dứt cuộc “trấn áp” của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden trong lĩnh vực này.

Cũng trong năm nay, Binance đã hỗ trợ một dự án tiền mã hóa của gia đình ông Trump mang tên World Liberty Financial.

Tháng 5 năm nay, Binance chấp nhận stablecoin USD1 của World Liberty làm phương thức thanh toán trong thương vụ đầu tư 2 tỷ USD từ quỹ MGX của Abu Dhabi. Quyết định này giúp thúc đẩy mạnh mẽ giá trị của đồng USD1.

Tháng 3 năm nay, Tổng thống Trump ân xá cho 3 người đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX bị kết án năm 2022 vì không thực hiện chương trình chống rửa tiền theo quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Trước đó, vào tháng 1, ông Trump ân xá cho Ross Ulbricht - người sáng lập chợ đen trực tuyến Silk Road, người từng bị kết án tù chung thân nhưng vẫn được cộng đồng tiền mã hóa ủng hộ mạnh mẽ.

Ngoài lĩnh vực tiền số, ông Trump ân xá cho nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola bị kết tội gian lận, và giảm án cho giám đốc điều hành startup Ozy Media đã phá sản.

Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã ân xá cho khoảng 1.500 người bị truy tố vì tham gia vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021.