Đại giáo chủ Iran công kích dữ dội Tổng thống Mỹ

Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình hôm nay, trong lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình quần chúng bùng phát, lan rộng và biến thành bạo động đẫm máu tại Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng, những người biểu tình quá khích tại nước này là lính đánh thuê của người nước ngoài.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei - Ảnh: REUTERS

Hành vi bạo lực và phá hoại tài sản mà người biểu tình quá khích thực hiện, chỉ nhằm thỏa mãn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định Iran sẽ không bao giờ lùi bước, cảnh báo Tổng thống Trump sẽ sớm bị lật đổ, tương tự như triều đại phong kiến từng cai trị Iran đã bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Cáo buộc và công kích của Đại giáo chủ Iran nhằm vào Tổng thống Mỹ, được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối tình trạng kinh tế tồi tệ và cuộc sống khó khăn tại Iran đã bước sang ngay thứ 12. Một số báo cáo phương Tây cho biết, đụng độ giữa người biểu tình và các lực lượng an ninh, đã khiến hơn 40 người chết, hàng trăm người bị thương và gần 2.300 người bị bắt giữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục cảnh báo sẽ can thiệp quân sự vào Iran, nếu lực lượng an ninh quốc gia Hồi giáo đàn áp và giết hại người biểu tình.

Liên quan đến phản ứng của các quốc gia khu vực với chiến dịch biểu tình lan rộng tại Iran, một số hãng hàng không khu vực đã thông báo điều chỉnh hoạt động bay đến và đi từ Iran. Trong đó, hãng Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay thông báo hủy tổng cộng 17 chuyến bay dự kiến đến các thành phố Tehran, Tabriz và Mashhad trong ngày hôm nay và ngày mai (10/1).