Ông Trump bất ngờ rút lại lời đe dọa châu Âu sau khi gặp một người

Bức tượng của Hans Egede ở Nuuk, Greenland vào ngày 20 tháng 1 năm 2026. Ảnh Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ lời đe dọa áp đặt thuế quan mới đối với các quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch mua Greenland từ Đan Mạch của ông.

Tổng thống đã đưa ra thông báo này sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

“Dựa trên cuộc gặp rất hiệu quả mà tôi đã có với Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ cho một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình hôm thứ Tư. Ông cho biết thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích cho cả Mỹ và các thành viên NATO khác.

“Dựa trên sự hiểu biết này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế quan dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2”, ông Trump viết. Ông nói thêm rằng ông và bà Rutte đã thảo luận về vai trò của Greenland trong hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ.