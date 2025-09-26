Cựu đặc phái viên Mỹ nhận định việc ông Trump bất ngờ thay đổi thái độ với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào ngày 15/8. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, đây là nhận định của ông Kurt Volker, cựu đặc phái viên Mỹ về Ukraine trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Ông Volker cũng từng đóng vai trò là Đại sứ Mỹ tại NATO.

Kể từ khi lên nắm quyền vào đầu năm nay, ông Trump đã gây sức ép để Ukraine sớm kết thúc xung đột, tỏ ra nhượng bộ với Nga trong vấn đề lãnh thổ.

Chính quyền ông Trump cũng không áp đặt các lệnh trừng phạt đã hứa đối với Nga, đồng thời từ chối phê duyệt gói viện trợ mới dù tình hình trên chiến trường vẫn đang căng thẳng. Bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào đầu tuần này, ông Trump bất ngờ tuyên bố Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ, nhưng điều đó chỉ khả thi nếu châu Âu gánh vác hoàn toàn trách nhiệm.

Khi Ukraine và các đồng minh còn đang bất ngờ trước viễn cảnh lạc quan mà ông Trump vẽ ra, thực tế cho thấy châu Âu đang chịu sức ép chứ không phải Nga. “Ông Trump muốn muốn đẩy trách nhiệm chấm dứt xung đột sang phía châu Âu. Sự hỗ trợ của Mỹ nếu có cũng chỉ ở mức rất cơ bản. Ngoài ra, ông Trump vẫn có thể tiếp tục thay đổi lập trường”, ông Volker nói với tờ Bloomberg.

Mặc dù tỏ ra ủng hộ Ukraine nhưng ông Trump một lần nữa không đề ra các hành động cụ thể của Mỹ để giúp Kiev. Việc ông Trump bóng gió rằng Nga chỉ là “hổ giấy” hay sắp rơi vào khủng hoảng kinh tế cũng có thể chỉ nhằm gây chú ý. “Ông Trump không cho thấy mình sẽ hành động gì để thay đổi tình hình hiện nay”, ông Volker nhận định.

Theo cựu đặc phái viên Volker, ông Trump vẫn coi Nga là quốc gia có tiềm năng hợp tác lớn và Nhà Trắng “muốn tìm kiếm một thỏa thuận với Moscow và sau đó tìm cách thu lời”.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với châu Âu, đặc biệt là việc yêu cầu châu lục ngừng hoàn toàn việc mua dầu khí từ Nga. Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đẩy nhanh các bước hạn chế nhập khẩu dầu và khí hóa lỏng từ Nga nhưng không thể dừng hoàn toàn trong tương lai gần.

“Đây một phần là chiến lược nhằm né tránh và đánh lạc hướng, đồng thời đẩy trách nhiệm lớn hơn sang cho châu Âu, như thể nói rằng: ‘Các ông hãy làm trước đi’”, bà Liana Fix, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, nhận định.

Sau khi ông Trump thay đổi lập trường, Điện Kremlin ngày 24/9 khẳng định rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm “bảo đảm lợi ích và đạt được các mục tiêu đề ra”. “Chúng tôi làm điều này vì hiện tại và tương lai của đất nước, vì nhiều thế hệ sau này. Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng nếu các bên không thể tìm ra giải pháp thông qua đàm phán, “mọi vấn đề sẽ buộc phải được giải quyết bằng biện pháp quân sự”.