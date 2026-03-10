Tổng thống Trump điện đàm với Tổng thống Putin để thảo luận về vấn đề Iran

Ông Ushakov cho biết cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ và là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm nay.

“Ngay từ đầu tôi có thể nói rằng cuộc trò chuyện diễn ra theo tinh thần công việc, thẳng thắn và mang tính xây dựng, vốn là đặc điểm thường thấy trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Nga và Mỹ", ông Ushakov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/3 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Theo Trợ lý Điện Kremlin, Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông Putin để thảo luận một loạt chủ đề “đặc biệt quan trọng” liên quan đến những diễn biến mới nhất của tình hình toàn cầu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, như đã nhất trí trước đó, các cuộc tiếp xúc giữa hai bên nên được duy trì thường xuyên.

“Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ thái độ sẵn sàng cho điều này”, ông Ushakov cho hay.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã nêu ra một số quan điểm nhằm thúc đẩy việc sớm đạt được giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột liên quan đến Iran. Ông Ushakov cũng tiết lộ Tổng thống Trump đã đưa ra đánh giá của mình về tình hình xung đột với Iran, song không nêu chi tiết nội dung đánh giá này. Quan chức Nga nhận định cuộc trao đổi “khá thực chất” và “chắc chắn sẽ có ý nghĩa thực tiễn” đối với hợp tác trong tương lai giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực của chính trị quốc tế.

Trước đó, CNN dẫn các nguồn thạo tin từ báo cáo tình báo Mỹ cáo buộc Nga đang cung cấp cho Iran thông tin tình báo liên quan tới vị trí và hoạt động di chuyển của lực lượng, tàu chiến và máy bay Mỹ. Tuy nhiên, ông Ushakov không đề cập liệu nội dung này có được thảo luận trong cuộc điện đàm ngày 10/3 hay không.

Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và Mỹ sau hơn 2 tháng, đồng thời cũng là cuộc điện đàm đầu tiên được công khai kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.