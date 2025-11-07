Ông Tập lên tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc, bàn giao cho hải quân

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ bàn giao và trao cờ cho tàu sân bay Phúc Kiến tại tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/11 đã chủ trì lễ bàn giao và trao cờ cho tàu sân bay Phúc Kiến tại tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS).

Với tư cách là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Tập cũng trực tiếp lên tàu sân bay Phúc Kiến tại cảng quân sự ở thành phố Tam Á để kiểm tra con tàu.

Tàu Phúc Kiến được hạ thủy vào tháng 6/2022, lấy tên theo tỉnh duyên hải cùng tên, đối diện đảo Đài Loan. Đây là tàu sân bay thứ ba và cũng là tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc. Tàu sở hữu hệ thống máy phóng điện từ có khả năng phóng ba loại máy bay khác nhau, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Công nghệ EMALS cho phép máy bay cất cánh với lượng vũ khí và nhiên liệu lớn hơn, từ đó mở rộng tầm hoạt động và khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.

Trên thế giới, chỉ có Hải quân Mỹ hiện đang vận hành tàu sân bay sử dụng hệ thống EMALS. Đó là siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Tàu sân bay Phúc Kiến thử nghiệm trên biển vào ngày 7/5/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đẩy mạnh hiện đại hóa và mở rộng hải quân với tốc độ chưa từng có, liên tục hạ thủy những chiến hạm công nghệ cao. Động thái này gây sức ép đáng kể lên Mỹ cùng các đồng minh ở Thái Bình Dương trong nỗ lực duy trì cân bằng lực lượng.

Xét về số lượng tàu chiến, hải quân Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ, và các nhà máy đóng tàu của Bắc Kinh có thể sản xuất tàu mới với tốc độ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ ưu thế vượt trội về công nghệ và số lượng tàu sân bay đang hoạt động.

Dù vậy, việc biên chế chính thức tàu Phúc Kiến vẫn được coi là cột mốc quan trọng đối với hải quân Trung Quốc. Với lượng giãn nước khoảng 80.000 tấn, đây là tàu lớn nhất mà Bắc Kinh sở hữu, có quy mô gần tương đương với tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ (97.000 tấn).

Một điểm đáng chú ý là tất cả các tàu sân bay của Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi các tàu sân bay của Trung Quốc, bao gồm tàu Phúc Kiến, vẫn sử dụng nhiên liệu thông thường.

Nhờ năng lượng hạt nhân, tàu sân bay Mỹ có thể hoạt động liên tục trên biển trong thời gian dài, chỉ bị giới hạn bởi lượng lương thực và nhu yếu phẩm dự trữ cho thủy thủ đoàn. Ngược lại, tàu Phúc Kiến phải cập cảng hoặc được tiếp nhiên liệu giữa biển bằng tàu chở dầu để duy trì hoạt động.

Trung Quốc hiện đang phát triển tàu sân bay thứ tư, tạm gọi là Type 004. Con tàu được cho là sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân để đạt khả năng vận hành tương tự các tàu sân bay Mỹ.