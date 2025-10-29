Cận cảnh Tổng thống Donald Trump cùng thủ tướng Nhật Bản lên tàu sân bay

Cam kết trên được đưa ra ngày 28-10 khi hai lãnh đạo đến thăm tàu sân bay USS George Washington tại một căn cứ hải quân Mỹ ở phía Nam Tokyo.

Binh sĩ Mỹ vẫy tay và chụp ảnh Tổng thống Donald Trump khi ông đến thăm tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: AP

Ông Donald Trump phát biểu tại Căn cứ Hải quân Yokosuka, nơi đóng quân của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ: "Liên minh đáng trân trọng giữa Mỹ và Nhật Bản thực sự là một trong những mối quan hệ đáng chú ý nhất trên toàn thế giới".

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong khi Thủ tướng Nhật Bản ra hiệu về phía các quân nhân trên tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nikkei

Tổng thống Donald Trump cho biết ông vừa phê duyệt "lô tên lửa" đầu tiên cho máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản.

Bà Takaichi cũng nhấn mạnh Nhật Bản cam kết củng cố cơ bản năng lực phòng thủ của mình và sẵn sàng đóng góp tích cực hơn nữa cho hòa bình, ổn định của khu vực.

Binh sĩ Mỹ chờ Tổng thống Donald Trump đến tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Nikkei

Hôm 27-10, ông Donald Trump cho biết Mỹ và Nhật Bản đang tìm cách tăng cường năng lực đóng tàu chung khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ký một biên bản ghi nhớ với các quan chức Nhật Bản.

Sự hiện diện quân sự thường trực lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài là tại Nhật Bản, nơi có khoảng 53.000 quân nhân Mỹ đang tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp Nhật Bản.

Tổng thống Donald Trump rời khỏi trực thăng Marine One trên tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Stars and Stripes

Ông Donald Trump cũng kêu gọi Nhật Bản chi trả nhiều hơn để hỗ trợ việc duy trì các căn cứ của Mỹ. Nhật Bản hiện cam kết chi trả các chi phí này mỗi 5 năm một lần.

Theo thỏa thuận hiện tại, có hiệu lực đến tháng 3-2027, Nhật Bản cam kết chi trả cho Mỹ trung bình 1,4 tỉ USD mỗi năm. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận mới dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới.

Chiếc Marine One hạ cánh trên tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Stars and Stripes

Cũng trong ngày 28-10, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Sanae Takaichi đã ký thỏa thuận khung nhằm đảm bảo nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng thông qua hoạt động khai thác và chế biến.

Nhà Trắng cho biết 2 nước có kế hoạch hợp tác thông qua việc sử dụng các công cụ chính sách kinh tế và hợp tác đầu tư để thúc đẩy phát triển các thị trường đa dạng, linh hoạt, công bằng dành cho đất hiếm và các khoáng sản quan trọng.

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản đều tìm cách củng cố chuỗi cung ứng đất hiếm, vốn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực.