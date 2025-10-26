Tổng thống Venezuela lên tiếng sau khi Mỹ điều siêu tàu sân bay tới vùng biển Caribe

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ tới vùng biển ngoài khơi Venezuela trong vài ngày tới. Ảnh: Time.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia tối 24/10, ông Maduro nói ông Trump đang “dựng lên một cuộc chiến vĩnh viễn mới” nhằm vào Venezuela. “Họ từng hứa sẽ không bao giờ gây chiến nữa, nhưng giờ lại đang tạo cớ cho một cuộc chiến. Họ đang bịa ra một câu chuyện lố bịch, tội phạm và hoàn toàn giả tạo”, ông Maduro tuyên bố, theo Time.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết, siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang được triển khai tới vùng biển Caribe nhằm “triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ”.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay hiện đại nhất từng được Mỹ chế tạo, có thể mang hàng chục tiêm kích cùng khoảng 4.000 thủy thủ. Con tàu này vừa neo tại cảng Split, Croatia và dự kiến mất vài ngày để tới vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Trong một diễn biến liên quan, Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez nói ông Maduro đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Venezuela yêu cầu tước quốc tịch của lãnh đạo phe đối lập Leopoldo Lopez vì “lời kêu gọi phi pháp về việc nước ngoài can thiệp quân sự vào Venezuela”.

Ông Lopez, nhân vật đối lập nổi tiếng của Venezuela hiện đang sống lưu vong tại Tây Ban Nha từ năm 2020, đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Mỹ điều tàu chiến đến vùng biển Caribe và tiến hành tấn công các tàu bị nghi ngờ chở ma túy.

Phó Tổng thống Rodriguez nói thêm rằng hộ chiếu của ông Lopez sẽ bị hủy ngay lập tức. Phản ứng trên mạng xã hội X, ông Lopez cho rằng “theo Hiến pháp, không người Venezuela nào sinh ra tại Venezuela có thể bị tước quốc tịch”. Ông một lần nữa khẳng định ủng hộ việc Mỹ triển khai lực lượng và hành động quân sự tại Venezuela.