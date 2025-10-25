Mỹ điều siêu tàu sân bay đến vùng Caribe

Hôm 24/10 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc thông báo đang triển khai một tàu sân bay cùng các tàu hộ tống đến khu vực Mỹ Latinh nhằm đối phó với các tổ chức buôn bán ma túy, đánh dấu một sự gia tăng lớn về sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trên mạng xã hội X: "Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được triển khai nhằm thực hiện chỉ thị của tổng thống về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và chống khủng bố ma túy để bảo vệ đất nước".

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: Hải quân Mỹ

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, hiện mang theo đầy đủ phi đoàn không quân, gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Gerald R. Ford gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Dự kiến, siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ mất ít nhất một tuần để vượt qua Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Hiện vẫn chưa xác định rõ vị trí mà nhóm tàu này sẽ đồn trú trong khu vực.

Theo giới chuyên gia, các nhóm tác chiến tàu sân bay là lực lượng có khả năng triển khai sức mạnh lớn nhất của quân đội Mỹ, kiểm soát không gian biển và không phận xung quanh, tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền hàng trăm dặm. Đây đồng thời là căn cứ nổi” có thể được sử dụng cho các chiến dịch đặc nhiệm quy mô lớn.

Ngay cả khi chỉ một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được điều động, đây vẫn là sự tăng cường đáng kể về năng lực và quy mô hoạt động tại khu vực. Hiện vùng Caribe đã có nhiều khu trục hạm lớp Arleigh Burke và một tuần dương hạm lớp Ticonderoga có thể phối hợp bảo vệ cho tàu sân bay. Theo Reuters, việc tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp hiện diện báo hiệu một bước leo thang đáng kể trong các hoạt động của Mỹ tại khu vực.

Được biết, thông báo trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong đêm 23/10 (giờ địa phương) quân đội nước này đã đánh chìm một tàu buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế Caribe, khiến toàn bộ 6 người trên tàu thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công ban đêm đầu tiên của Mỹ nhằm vào một tàu bị nghi ngờ chở ma túy và là vụ thứ 10 kể từ tháng 9 vừa qua, nâng tổng số người thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy của Mỹ trên biển Caribe lên 43 người.

Trên mạng xã hội, ông Hegseth cho biết chiếc tàu bị phá hủy khi đang chở ma túy và di chuyển dọc theo một lộ trình buôn bán ma túy đã được biết đến. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, con tàu thuộc về Tren de Aragua, một băng đảng có nguồn gốc từ Venezuela đã bị Mỹ chính thức liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng Hegseth lưu ý vụ tấn công diễn ra trên vùng biển quốc tế.