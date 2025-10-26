CNN: Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc hạn chế về năng lực so với tàu Mỹ cách đây 50 năm

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ (trái) và tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: CNN.

Theo hai cựu sĩ quan tàu sân bay Mỹ, bố cục khu vực cất hạ cánh của tàu Phúc Kiến hạn chế tốc độ triển khai và thu hồi máy bay, đặc biệt nếu so với lớp tàu sân bay Nimitz, CNN đưa tin.

“Năng lực tác chiến của tàu sân bay Phúc Kiến ước tính chỉ bằng khoảng 60% so với tàu sân bay lớp Nimitz”, ông Carl Schuster, cựu đại tá hải quân Mỹ từng phục vụ trên hai tàu sân bay, nhận định.

Sau khi xem xét hình ảnh boong tàu, ông Schuster và Keith Stewart – cựu phi công hải quân Mỹ – cho rằng tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc khó có thể tiến hành cất và hạ cánh đồng thời, làm giảm đáng kể nhịp độ hoạt động.

Công nghệ hiện đại nhưng hạn chế thiết kế

Trung Quốc đã trang bị cho Phúc Kiến hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) – tương tự công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên tàu USS Gerald R. Ford của Mỹ. Hệ thống này cho phép máy bay cất cánh với tải trọng vũ khí và nhiên liệu lớn hơn, giúp mở rộng tầm tấn công.

Tàu Phúc Kiến trong một chuyến thử nghiệm trên biển vào tháng 5/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc tự phát triển một thiết kế tàu sân bay hoàn toàn mới có thể là nguyên nhân khiến con tàu tồn tại vấn đề về kỹ thuật.

Vấn đề này từng được một blogger quân sự Trung Quốc đề cập: “Hai máy phóng đều nằm gần phần giữa khu vực hạ cánh, nên khi tiêm kích J-15 hay J-35 đáp xuống, chúng sẽ lăn qua máy phóng, khiến hệ thống tạm thời không thể sử dụng để phóng máy bay khác – ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ tác chiến”, blogger này viết, theo CNN.

Hoạt động tác chiến bị ảnh hưởng

Ông Schuster cho biết, góc lệch của đường băng hạ cánh trên Phúc Kiến chỉ khoảng 6 độ so với trục giữa, trong khi tàu sân bay Mỹ lệch 9 độ. Điều này làm thu hẹp khoảng cách giữa đường băng và hai máy phóng phía trước.

Hơn nữa, đường băng của Phúc Kiến dài hơn lớp Nimitz, khiến nó vươn sát khu vực mũi tàu – nơi các máy bay chuẩn bị cho quá trình phóng, làm giảm không gian di chuyển và sắp xếp.

“Đường băng dài hơn và góc hẹp hơn khiến việc di chuyển máy bay sau khi hạ cánh trở nên khó khăn”, ông Schuster giải thích.

Các cựu sĩ quan Mỹ cũng lưu ý rằng máy phóng phía trước của Phúc Kiến có vẻ dài hơn loại trên Nimitz, làm tăng nguy cơ va chạm khi máy bay di chuyển giữa boong chính và thang nâng xuống hầm chứa.

Để tránh sự cố, Trung Quốc có thể sẽ buộc phải giảm nhịp độ hoạt động của tàu, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chiến đấu tổng thể.

Sự khác biệt về kinh nghiệm

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln thuộc lớp Nimitz, di chuyển ở Đại Tây Dương vào năm 2019. Ảnh: DPA.

Trung Quốc hiện phát triển lực lượng hải quân với quy mô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, về tàu sân bay, Mỹ vẫn dẫn trước với 11 tàu đang hoạt động, trong khi Bắc Kinh mới chỉ có hai và tàu thứ ba là Phúc Kiến chuẩn bị được biên chế.

Tàu sân bay USS Nimitz được biên chế từ năm 1975, hiện là tàu sân bay lâu đời nhất của Mỹ. Đầu tháng này, con tàu đã tiến vào Biển Đông qua eo Singapore, dự kiến hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng trước khi ngừng hoạt động năm sau.

Theo CNN, ông Schuster nói tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc dù được tích hợp công nghệ đột phá, song có thể chỉ là bước trung gian. Tàu sân bay thứ tư đang được Trung Quốc chế tạo mới là thế hệ hoàn thiện hơn.

Ông Stewart cho rằng Trung Quốc vẫn còn rất nhiều điều phải học về vận hành tàu sân bay, nhất là khi Phúc Kiến là chiếc đầu tiên sử dụng hệ thống máy phóng điện từ.

“Trong hải quân có câu: ‘Mọi quy tắc vận hành tàu sân bay đều được viết bằng máu’ – nghĩa là từng quy trình đều được đúc kết sau những tai nạn”, ông Stewart nói. “Tôi từng chứng kiến nhiều người thiệt mạng trên boong tàu, và hiểu rõ đó là nơi cực kỳ nguy hiểm. Xây dựng một con tàu mới rất dễ, nhưng vận hành nó an toàn và hiệu quả thì khác hoàn toàn”.

Điều này chỉ có thể đạt được qua thực tiễn huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết. “Bay từ tàu sân bay vào ban ngày, thời tiết tốt thì không khó. Nhưng cất và hạ cánh trong đêm mưa gió, khi boong tàu chao nghiêng hơn 5 mét và nhiên liệu sắp cạn – đó mới là thử thách thật sự. Nếu ai bảo chưa từng sợ khi bay đêm trên tàu sân bay, thì chắc chắn họ đang ảo tưởng”, ông Stewart kết luận.