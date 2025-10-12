Bất ngờ tình trạng tàu sân bay hạt nhân Mỹ sau 8 tháng rách đuôi do va chạm tàu hàng

Vết rách ở phần đuôi tàu sân bay USS Harry S. Truman được hải quân Mỹ che tạm khi ông Trump có bài phát biểu trên tàu vào tuần này. Ảnh: The War Zone.

Các hình ảnh do truyền thông Mỹ đăng tải trong tuần này về tình trạng tàu sân bay USS Harry S. Truman đã gây xôn xao dư luận. Bức ảnh mới nhất được chụp tại căn cứ Norfolk, bang Virginia, khi ông Trump đến thăm tàu nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập hải quân Mỹ. Dù sự kiện có hàng nghìn người tham dự, chỗ hư hại được cho là đã được che khuất một phần bằng băng rôn cỡ lớn.

Vài ngày sau, Hải quân Mỹ đã lên tiếng giải thích. “Phần hư hại bên ngoài tàu USS Harry S. Truman sẽ được sửa chữa trong đợt đại tu và thay thế nhiên liệu hạt nhân (RCOH) tại xưởng đóng tàu Newport News như kế hoạch”, đại diện Hải quân Mỹ cho biết. “Ngay sau vụ va chạm, khi tàu neo tại cảng Souda Bay (Hy Lạp), các vách ngăn đã được lắp đặt bên trong khu vực hư hại để bảo đảm khả năng chống thấm nước”.

Chi tiết thiệt hại của tàu khi va chạm với tàu hàng vào đầu năm nay. Ảnh: The War Zone.

Vết rách ở đuôi tàu sân bay là kết quả của vụ va chạm với tàu chở hàng M/V Besiktas ở Địa Trung Hải vào tháng 2/2025. Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đưa tàu USS Harry S. Truman đi đại tu và thay thế nhiên liệu hạt nhân trong 12 tháng tới, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.

Theo hình ảnh ghi lại sau vụ va chạm, phần đuôi tàu phía mạn phải — gần khu vực thang nâng máy bay — xuất hiện nhiều vết rách lớn. Chỉ khoảng một tuần sau va chạm, tàu Truman đã trở lại hoạt động trên biển sau khi neo tại Hy Lạp. Hải quân Mỹ cho biết con tàu đã hoàn tất đợt sửa chữa khẩn cấp (ERAV) và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường lệ trên Địa Trung Hải kể từ ngày 16/2/2025.

Ông Trump phát biểu trên tàu nhân kỷ niệm 250 năm thành lập hải quân Mỹ. Ảnh: The War Zone.

Tuy nhiên, con tàu được rút về Mỹ vào tháng 5/2025 sau giai đoạn triển khai “đầy sóng gió”. Không chỉ bị hư hại mà tàu còn mất 3 tiêm kích hạm F/A-18 trong chiến dịch chống lực lượng Houthi ở Yemen.

Theo nhận định của giới quan sát, với diễn biến mới gần đây, tàu USS Harry S. Truman có thể sẽ nằm yên tại cảng ở bang Virginia cho đến khi được đại tu và sửa chữa.