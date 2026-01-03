Xe tăng Abrams ra trận ở Pokrovsk, Ukraine tung “quả đấm thép” chặn đòn phản công dồn dập của Nga

Xe tăng chủ lực Abrams do Australia viện trợ đi đường biển tới Ukraine. Ảnh Euromaidanpress

Quân đội Ukraine đang nhanh chóng khai hỏa sức mạnh đáng gờm của các xe tăng Abrams của Australia mà họ mới tiếp nhận. Đây được coi là một trong những cú hích lớn nhất giúp Ukraine củng cố tuyến phòng thủ phía bắc Pokrovsk, giữa lúc Nga liên tục mở các đợt tấn công dồn dập.

Australia mới đây đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ 49 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine – một trong những gói tăng viện thiết giáp quan trọng nhất trong thời gian gần đây. Trước đó, 37 xe đã được chuyển giao vào đầu mùa hè, trong khi 12 xe cuối cùng vừa cập bến sau một chiến dịch vận chuyển phức tạp kéo dài xuyên lục địa.

Chiến dịch hậu cần xuyên nửa vòng Trái đất

Các kíp xe của Lục quân Australia đã trực tiếp hộ tống những chiếc Abrams bằng đường biển sang châu Âu. Năm quân nhân Australia đã trải qua 55 ngày trên tàu hàng, nhằm đảm bảo các xe tăng đến nơi an toàn. Khi tới Ba Lan, Abrams được đưa vào cơ sở an ninh cao để kiểm tra toàn diện hệ thống vũ khí, quang học, động cơ và khả năng cơ động, bảo đảm có thể tham chiến ngay lập tức, chứ không phải viện trợ “để đó cho tương lai”.

Nhờ các kíp tăng Ukraine đã được huấn luyện và phân công từ trước, nhiều xe Abrams nhanh chóng được điều động ra tiền tuyến, trong đó có Trung đoàn xung kích Skala đang tác chiến tại Pokrovsk.

Abrams tham gia phản công, cầm chân quân Nga

Xe tăng Abrams do Australia viện trợ cho Ukraine được đưa ra chiến trường nhanh chóng.

Xe tăng Abrams Australia xuất hiện đúng thời điểm then chốt của trận chiến Pokrovsk, khi Ukraine đang tiến hành các đợt phản công nhằm giữ quân Nga ở phía nam tuyến đường sắt, ngăn đối phương bứt phá và cắt đứt tuyến rút lui khỏi Myrnohrad.

Chiến dịch được tổ chức bài bản khi Abrams tiến lên song hành cùng các xe chiến đấu bộ binh, đóng vai trò vừa là lá chắn, vừa là búa tấn công. Nhiệm vụ chính của xe tăng là đàn áp các hỏa điểm Nga bằng pháo chính, thu hút sự chú ý của UAV đối phương và mở hành lang cho các đơn vị BMP Ukraine tiến công.

Dưới sự yểm trợ của Abrams, bộ binh Ukraine áp sát vùng ven Pokrovsk, đổ quân và chiếm giữ những vị trí then chốt vốn chịu áp lực lớn từ phía Nga.

Sự xuất hiện của Abrams đã làm thay đổi cán cân chiến thuật, buộc quân Nga phải dồn hỏa lực vào các mục tiêu bọc thép hạng nặng thay vì chỉ tập trung vào bộ binh và phương tiện nhẹ. Điều này giúp các tổ xung kích Ukraine có thêm thời gian quý giá để đào công sự, ổn định tuyến phòng ngự, giữ vững khu công nghiệp chiến lược trước khi Nga kịp chiếm lĩnh.

Trong quá trình tác chiến, một xe Abrams bị UAV Nga đánh trúng. Dù Nga tiếp tục tìm cách phá hủy bằng drone FPV, thiệt hại chủ yếu chỉ là cháy bên ngoài. Nhiều khả năng chiếc xe có thể được kéo về sửa chữa khi điều kiện cho phép. Đáng chú ý, toàn bộ kíp lái đều sống sót và rút lui an toàn - đã được xác nhận qua hình ảnh nắp xe mở – một yếu tố then chốt giúp Ukraine bảo toàn lực lượng tinh nhuệ.

Ukraine gồng mình giữ vững bắc Pokrovsk bất chấp sức ép

Trận đánh này nằm trong bức tranh lớn hơn của mặt trận Pokrovsk–Myrnohrad, nơi Nga liên tục mở các đợt tấn công và xâm nhập, còn Ukraine đáp trả bằng phòng thủ nhiều lớp kết hợp phản công cục bộ.

Có những ngày, phía Ukraine cho biết đã đẩy lùi hơn 30 đợt tấn công của Nga chỉ riêng tại khu vực này. Bất chấp tuyên bố của Moscow về việc “kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk”, quân đội Ukraine vẫn giữ vững các quận phía bắc, liên tục gây tổn thất cho đối phương bằng UAV, pháo binh và nay là sức mạnh thiết giáp.