Bạo loạn bùng phát, Iran săn lùng đặc vụ Israel

An ninh Iran ra tay khi bạo loạn bùng phát nhiều nơi

Giới chức trách an ninh và tư pháp Iran vừa thông báo về việc triệt phá một số nhóm khủng bố vũ trang và bắt giữ các phần tử có liên hệ với nước ngoài trong bối cảnh làn sóng biểu tình bạo động tại quốc gia Tây Á này đã cướp đi sinh mạng của một số nhân viên cảnh sát.

Xe bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình bạo lực tại Iran. Hình ảnh được công bố hôm 9/1. Nguồn: Reuters.

Tình trạng bất ổn đã kéo dài nhiều ngày. Iran cáo buộc lực lượng biểu tình bạo loạn là lợi dụng mối lo ngại của người dân về chi phí sinh hoạt tăng cao và sự mất giá của tiền tệ để kích động bạo lực.

Tại thành phố Borujerd ở miền Tây, Công tố viên Goodarz Amraei xác nhận việc bắt giữ một số người bị cáo buộc dàn dựng các cuộc bạo loạn và tấn công các địa điểm tôn giáo và tài sản công cộng. Theo báo cáo tư pháp, nghi phạm là những cá nhân không phải người địa phương, có tiền án tiền sự dày đặc, đã vào thành phố với mục đích cụ thể là kích động bạo lực.

Trung tâm Thông tin cảnh sát Lorestan thông báo rằng lực lượng an ninh đã vô hiệu hóa một nhóm vũ trang gồm 4 người ở Borujerd.

PressTV hôm 8/1 đưa tin, nhóm này được cho là đang chuẩn bị một chiến dịch ám sát “cờ giả” nhằm đổ lỗi cho nhà nước về cái chết của thường dân để gây bất ổn hơn nữa trong khu vực. Cơ quan chức năng đã thu giữ súng, đạn dược và thiết bị chuyên dụng để chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED) tại nơi ẩn náu của nhóm này.

Trong một diễn biến khác, 4 cá nhân đã bị bắt giữ ở Qazvin vì âm mưu thực hiện các cuộc tấn công tinh vi vào các cơ sở quân sự và chính phủ.

Hôm 5/1, các quan chức an ninh ở Tehran đã thông báo về việc bắt giữ một người mà họ gọi là đặc vụ Mossad (tình báo đối ngoại Israel) hoạt động ngầm trong số những người biểu tình.

Theo các quan chức, nghi phạm đã thú nhận đóng vai trò là người liên lạc cấp cao, nhận chỉ thị chiến thuật thông qua các nền tảng mạng xã hội như Instagram và Telegram từ những người điều khiển ở Đức. Nhiệm vụ của anh ta bao gồm tuyển mộ thanh niên tham gia bạo lực đường phố và ghi lại tình trạng bất ổn để các phương tiện tuyên truyền nước ngoài sử dụng.

Chính quyền Iran cũng đã có động thái chống lại một chiến dịch hiệp đồng tác chiến kỹ thuật số sử dụng thông tin sai lệch. Tại Tehran, 40 cá nhân đã bị bắt giữ vì sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và phát tán hình ảnh, video giả mạo về tình trạng bất ổn. Theo giới chức Iran, những video giả mạo sâu (deepfake) và đoạn phim tái sử dụng từ những năm trước đã được dùng để tạo ra ảo tưởng về sự hỗn loạn trên diện rộng.

Các quan chức cho biết, họ nhận diện được các nghi phạm này thông qua nghiệp vụ kỹ thuật và tình báo, và nội dung gây hiểu nhầm đã được gỡ bỏ với sự phối hợp của các cơ quan tư pháp.

Bốn cảnh sát “hy sinh” khi đối mặt với bạo loạn

Truyền thông Iran cho hay, ít nhất 4 nhân viên cảnh sát đã “hy sinh” trong các vụ việc riêng biệt trên khắp cả nước vào các ngày 7-8/1.

Tại Malard, phía tây Tehran, cảnh sát viên Shahin Dehghan đã bị đâm chết khi đang cố gắng lập lại trật tự trong một cuộc bạo loạn. Tại tỉnh Sistan và Baluchestan ở miền đông nam, Mahmoud Haghighat đã bị ám sát khi những kẻ có vũ trang, sau đó được xác định là thành viên của nhóm khủng bố Jaish al-Adl, nổ súng vào xe của ông.

Tại thành phố Lordegan ở phía tây nam, các cuộc đụng độ leo thang khi lực lượng bạo loạn (một số được trang bị súng săn quân dụng) khai hỏa vào cảnh sát, giết chết hai nhân viên cảnh sát và làm bị thương 30 người khác. Thi thể của hai cảnh sát được xác định là Trung sĩ Hadi Azaraz và Trung sĩ Moslem Mahdavi-Nasab đã được đưa tang trong một đám rước tang lễ vào hôm 8/1 tại nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Shahr-e Kord trước khi được chuyển về quê nhà.

Giới chức Iran cho biết, các trường hợp tử vong này đánh dấu sự leo thang bạo lực vượt ra ngoài phạm vi biểu tình kinh tế, mô tả các vụ việc là một nỗ lực có tính toán nhằm gây bất ổn đất nước thông qua nổi dậy vũ trang.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin hôm 8/1 rằng các phe phái người Kurd ly khai đóng tại miền Bắc Iraq đã chuyển từ hỗ trợ hậu cần sang các hoạt động tác chiến trên thực địa bên trong lãnh thổ Iran. Hãng này cho biết thêm, các nguồn tin tình báo đã ghi nhận sự tham gia trực tiếp của các nhóm này tại các tỉnh Ilam và Kermanshah ở phía tây Iran.

Trong khi đó, 5 người đã thiệt mạng đêm 8/1 sau khi một nhóm vũ trang tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Chenaran thuộc tỉnh Khorasan Razavi phía đông bắc Iran - một quan chức an ninh tỉnh cho biết hôm 8/1.

Amirollah Shamaghdari - Phó Thống đốc phụ trách an ninh và thực thi pháp luật, cho biết những kẻ tấn công đã trèo tường vào đồn cảnh sát trong vụ việc. Ông nói thêm rằng trong những ngày gần đây, 23 cảnh sát và một người biểu tình đã bị thương trong các cuộc bạo động diễn ra nhiều nơi trong tỉnh, theo hãng thông tấn chính thức IRNA.

Quan chức này nói rằng các địa điểm nhạy cảm và quân sự là những cơ sở được bảo vệ và việc bảo vệ chúng là ưu tiên hàng đầu. Ông kêu gọi người dân phân biệt giữa biểu tình ôn hòa với các hành vi bạo lực và phá hoại tài sản công cộng.

Ông Shamaghdari cho biết Mashhad là thành phố bất ổn nhất trong tỉnh vào ngày 7/1 trong khi Chenaran và Neyshabur cũng chứng kiến ​​tình trạng bất ổn. Ông cho biết, một số người đã bị bắt giữ ở Mashhad, Neyshabur và Sabzevar.

Tại Mashhad, ông Shamaghdari cho biết, một chiếc xe buýt thành phố đã bị đốt cháy sau khi tài xế bị ép rời khỏi xe, và các biển báo giao thông đã bị xé rách và dùng để phong tỏa đường.

Ông cũng đề cập đến một vụ việc trong đó quốc kỳ Iran bị hạ xuống tại một quảng trường công cộng, và cho biết thêm rằng nó đã được kéo lên lại vào ngày 7/1 với sự tham gia của người dân địa phương.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng Washington có thể tấn công Iran nếu những người mà ông mô tả là “người biểu tình ôn hòa” bị tổn hại.