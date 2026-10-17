Ông Trump ký sắc lệnh đình chỉ loạt biện pháp trừng phạt mới với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong một sắc lệnh hành pháp được đưa ra hôm 16-10, Tổng thống Trump đã miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan theo quy định tại “Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran” (do Thượng nghị sĩ quá cố Lindsey O. Graham khởi xướng).

Các biện pháp này bao gồm dự định áp mức thuế lên tới 500% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và mức thuế 100% đối với các quốc gia là khách hàng lớn mua dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Ông Trump viết: “Tôi đã đệ trình lên Quốc hội văn bản xác nhận rằng việc miễn trừ này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ, kèm theo một báo cáo giải thích cơ sở cho quyết định đó”.

Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia mua dầu thô lớn nhất của Nga - được cho là những nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​đạo luật này.

Đạo luật trên, vốn được thúc đẩy bởi cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, từng được những người ủng hộ mô tả là một biện pháp “nghiền nát”, nhằm mục đích loại bỏ xuất khẩu năng lượng của Nga khỏi thị trường toàn cầu. Các nhà lập pháp Mỹ theo đường lối cứng rắn lập luận rằng những hạn chế của các biện pháp trừng phạt hiện tại đã tạo kẽ hở để Moscow né tránh sức ép kinh tế.

Trước đó, vào đầu tháng này, Tổng thống Trump cũng bất ngờ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, với nỗ lực kiềm chế đà tăng giá năng lượng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Động thái này đã khiến Ukraine cũng như trong các nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu tức giận. Một nhóm Thượng nghị sĩ từ cả hai đảng tại Mỹ cáo buộc ông Trump “phản bội” Kiev.