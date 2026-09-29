Ông Putin bất ngờ tăng quy mô quân đội Nga

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

"Mục tiêu là thiết lập quân hàm chính thức của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga là 2.441.630 đơn vị, bao gồm 1.550.500 quân nhân", văn bản nêu rõ.

Theo sắc lệnh trước đó ngày 27 tháng 7, quân số là 1,535 triệu người. Như vậy, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, quân số sẽ tăng thêm 15,5 nghìn người.

Trước đó hồi tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký một đạo luật mở rộng cơ hội cho những người bị kết án ký hợp đồng với Lực lượng vũ trang Nga trong thời kỳ huy động, thiết quân luật hoặc chiến tranh.

Văn bản này được đăng tải trên trang web chính thức công bố các văn bản pháp luật.

Hiện nay, theo nội dung của luật, công dân bị kết án về tội buôn lậu tiền mặt, tham gia băng đảng, tổ chức tội phạm hoặc xâm nhập trái phép vào cơ sở được bảo vệ sẽ có thể ký hợp đồng với Lực lượng vũ trang Nga.

Những người bị kết án vì vi phạm các quy định an ninh và bảo vệ chống khủng bố tại các cơ sở phức hợp nhiên liệu và năng lượng, buôn lậu quy mô lớn hàng hóa chiến lược, di sản văn hóa, động vật, thực vật và các sản phẩm phái sinh có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như buôn lậu ma túy, vẫn được phép ký hợp đồng với Lực lượng Vũ trang Nga.

Một đạo luật khác do tổng thống ký ban hành đã đưa ra một sự thay đổi tương ứng đối với điều khoản trong Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, quy định danh sách những người được miễn trách nhiệm hình sự nếu họ được gọi nhập ngũ trong thời kỳ tổng động viên hoặc chiến tranh, hoặc đã ký hợp đồng quân sự trong cùng thời kỳ đó, hoặc đang phục vụ trong quân đội vào thời điểm đó.