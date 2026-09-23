Hành động tự sát - Ông Zelensky thất vọng vì EU dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga

Theo Reuters, các lệnh trừng phạt hiện hành đã hết hạn vào 23/9 nhưng đã được gia hạn kịp thời vào hạn chót, trừ lệnh trừng phạt với mợt số cá nhân Nga.

Theo quyết định mới, Liên minh châu Âu gia hạn các hạn chế đối với khoảng 3.000 cá nhân và pháp nhân Nga thêm 3 năm nữa.

Tuy nhiên quyết định liên quan đến 2 nhà tài phiệt Alisher Usmanov và Mikhail Fridman được đưa ra sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa các nước EU. Latvia, quốc gia EU cuối cùng không đồng ý với quyết định này, trước đó đã phản đối việc xóa tên Usmanov khỏi danh sách trừng phạt.

Sau đó, văn bản quyết định chính thức của EU được công bố, nêu rõ rằng ngoài Alisher Usmanov và Mikhail Fridman, Liên minh châu Âu đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với cựu hiệu trưởng Đại học Liên bang Crimea, Andrei Falaleev.

Ngoài ra, công ty Redbird Corporate Services Ltd, một công ty đăng ký tại Mauritius, cũng được loại khỏi danh sách trừng phạt. Công ty này bị hạn chế hoạt động do có liên quan đến việc vận chuyển dầu của Nga.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi quyết định của Hội đồng EU về việc loại bỏ các nhà tài phiệt Nga Usmanov và Fridman khỏi danh sách trừng phạt là "hành động tự sát".

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine tuyên bố: "Những tín hiệu về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga riêng lẻ dường như là hành động tự sát và phản tác dụng. Chiến tranh kết thúc bằng quyết tâm và sức mạnh, chứ không phải bằng sự nhượng bộ đối với tay sai của kẻ xâm lược."

Ông Zelensky cũng cho biết bà Ursula von der Leyen đã hứa với ông sẽ "nỗ lực đưa thêm tên các nước Nga vào danh sách trừng phạt của EU".