Thủ tướng Đức Merz tuyên bố đầy thách thức về đàm phán với Nga

Thủ tướng Đức bác bỏ đề xuất của Nga về đám phán cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Ảnh: Anadolu.

Phát biểu với các phóng viên ở Dublin hôm thứ Sáu 13/11 sau hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo EU, ông Merz cho biết đã có những tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao, nói rằng các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã thông báo với các quan chức châu Âu sau các cuộc gặp của họ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Ông Merz cho biết: “Trong những tuần tới, các cuộc đàm phán hòa bình cụ thể dự kiến sẽ diễn ra lần đầu tiên, với sự tham gia của châu Âu. Các cuộc đàm phán này có thể sẽ bao gồm nhóm các quốc gia châu Âu có mặt tại Abu Dhabi tuần này. Đức chắc chắn sẽ tham gia; điều đó là hoàn toàn rõ ràng”.

Ông Kushner cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng Ukraine và Nga đã nhất trí mở rộng vòng đàm phán tiếp theo để bao gồm các nước châu Âu.

Nga thúc đẩy một trật tự an ninh mới ở châu Âu

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức bác bỏ đề xuất của Nga về các cuộc đàm phán rộng hơn với các nước châu Âu nhằm định hình lại các thỏa thuận an ninh của lục địa.

Ông nói: “Nga muốn thảo luận các vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh châu Âu. Chúng ta không cần phải thảo luận về điều đó; nó đã tồn tại rồi - cụ thể là NATO, và đặc biệt là thành phần châu Âu của NATO”.

Ông Merz nhấn mạnh: “Do đó, an ninh của châu Âu sẽ tiếp tục được đảm bảo chủ yếu bởi một NATO mạnh mẽ, thống nhất và cũng mang tính chất châu Âu”.

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng Điện Kremlin đã đặt ra các điều kiện để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình, ông Merz bác bỏ những suy đoán này.

“Chúng tôi nhất trí với người Mỹ - và tôi muốn nhắc lại điều này: không thể thảo luận về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine, và không thể thảo luận về châu Âu mà không có sự tham gia của châu Âu” - ông nói. “Còn về cấu trúc an ninh châu Âu, không cần phải bàn luận về điều đó - chúng ta đã có sẵn một cấu trúc như vậy rồi,” ông nói thêm.

Cuộc gặp dự kiến ông Trump và ông Putin: Lo ngại của châu Âu

Ông Merz cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc.

“Chúng tôi cũng biết rằng Tổng thống Trump dự định sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin về vấn đề Ukraine tại Trung Quốc vào tuần tới. Tại Dublin, một số người lo ngại rằng điều này có thể trở thành một ‘khoảnh khắc Anchorage thứ hai’” - ông Merz nói với các phóng viên, đề cập cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Anchorage, Alaska, năm ngoái.

“Do đó, tôi muốn nhắc lại thông điệp của chúng tôi tới Mỹ một cách rất rõ ràng: xin đừng gây bất ngờ - hãy tiếp tục đóng vai trò là một phần của ‘Đội châu Âu’ và là một phần của đội ngũ với Ukraine, và hãy cùng nhau nỗ lực hướng tới một nền hòa bình thực sự ở Ukraine” - ông nói. “Đó là mục tiêu của chúng tôi, và đó là mục tiêu mà chúng tôi vẫn luôn cam kết theo đuổi.”