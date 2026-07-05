Đà Nẵng: Tàu lạ tông chìm ghe giữa đêm, ngư dân câm điếc tự bơi vào bờ thoát nạn

Ngày 5/7, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) cho biết, đã phối hợp với ngư dân địa phương trục vớt thành công chiếc ghe máy của ông N.B.Q (SN 1982, trú khối phố Tam Thanh, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) sau vụ tai nạn chìm phương tiện trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ người dân về việc ông Q. gặp nạn khi đánh lưới tại vùng biển thuộc khối phố Tam Thanh, cách bờ khoảng 1 hải lý.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc ghe máy của ông Q. Ảnh: B.Đ

Qua xác minh, lực lượng chức năng cho biết ông Q. là người câm, điếc, điều khiển ghe cá dưới 6m ra khơi đánh lưới từ khoảng 22h ngày 4/7. Đến khoảng 3h30 ngày 5/7, ghe của ông bị một phương tiện khác tông va làm chìm. Do không nhớ được số hiệu, màu sơn hay đặc điểm của phương tiện gây tai nạn, ông Q. chỉ kịp tự bơi vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đến Trạm Y tế phường Quảng Phú sơ cứu.

Vụ việc khiến ông Q. bị xây xát ở vùng đầu, lưng và mông. Sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Thanh đã điều động một tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm, trục vớt phương tiện bị chìm.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chiếc ghe máy đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ phương tiện đã tông chìm ghe của ông Q.