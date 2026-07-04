Argentina hú vía, Cape Verde khiến thế giới phát cuồng: Đội thua trận lại được tung hô như người chiến thắng

Argentina thắng, nhưng Cape Verde chiếm trọn trái tim người hâm mộ

Trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026 đang tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế và mạng xã hội. Trên bảng tỷ số, Argentina là đội chiến thắng. Nhưng trong cảm xúc của rất nhiều CĐV trung lập, Cape Verde mới là đội khiến họ phải đứng dậy vỗ tay.

AP gọi hành trình của Cape Verde và thủ môn Vozinha là “chuyến phiêu lưu kỳ diệu” chỉ khép lại sau khi họ đẩy Messi cùng Argentina tới sát bờ vực bị loại. Tờ này nhấn mạnh Cape Verde, đội bóng lần đầu dự World Cup, đã khiến nhà đương kim vô địch phải cần tới hiệp phụ mới có thể thoát hiểm với tỷ số 3-2.

Messi và các đồng đội đã có một trận khổ chiến trước Cape Verde. Ảnh: AP

Trên mạng xã hội, những bình luận như “họ thua trận nhưng bóng đá đã thắng”, “Cape Verde là đội bóng của trái tim” hay “quốc gia nhỏ, tinh thần lớn” xuất hiện dày đặc. Nhiều CĐV cho rằng đây là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Vozinha trở thành biểu tượng của câu chuyện cổ tích

Nếu Messi tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn mở tỷ số, thì nhân vật được nhắc tới nhiều nhất sau trận lại là Vozinha. Thủ môn 40 tuổi của Cape Verde có hàng loạt pha cứu thua trước Messi, Enzo Fernández, Leandro Paredes và nhiều lần giữ lại hy vọng cho đội bóng châu Phi.

The Guardian thống kê Vozinha có 7 pha cứu thua, trong đó có nhiều tình huống cực kỳ quan trọng ở cuối hiệp hai và hiệp phụ. Chính màn trình diễn ấy khiến anh trở thành tâm điểm ngợi ca của truyền thông quốc tế, bất chấp Cape Verde phải dừng bước.

Phong độ chói sáng và những câu chuyện thú vị khiến Vozinha trở thành cầu thủ đáng nhớ nhất World Cup 2026. Ảnh: AP

AP còn nhắc tới chi tiết xúc động: Vozinha từng mong mẹ mình được nhìn thấy anh thi đấu tại World Cup. Và ở tuổi 40, anh không chỉ thực hiện được giấc mơ ấy, mà còn trở thành biểu tượng cho hành trình phi thường của một đội bóng nhỏ bé.

Messi lập cột mốc, nhưng không thể che lấp nỗi lo của Argentina

Với bàn thắng vào lưới Cape Verde, Messi đã có bàn thứ 20 trong lịch sử World Cup, đồng thời nối dài chuỗi ghi bàn lên 8 trận liên tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. AP cho biết Messi hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn, nhiều hơn Kylian Mbappe 1 bàn.

Tuy nhiên, trận đấu này không chỉ toàn màu hồng với Argentina. Nhiều bình luận quốc tế dùng từ “sống sót” để mô tả chiến thắng của thầy trò HLV Lionel Scaloni. Argentina đã dẫn trước, bị gỡ hòa, rồi lại dẫn trong hiệp phụ, trước khi tiếp tục bị Cape Verde kéo về vạch xuất phát.

Thật khó tin nhưng chính Cape Verde mới là đội chỉ ra những vấn đề đáng lo của Argentina. Ảnh: AP

Phải tới phút 111, nhà đương kim vô địch mới thoát hiểm nhờ một bàn phản lưới. Điều đó khiến truyền thông quốc tế đặt câu hỏi về sự chắc chắn của hàng thủ Argentina, khả năng chống phản công và mức độ phụ thuộc vào Messi ở các thời điểm khó khăn.

Cape Verde biến thất bại thành di sản

Điều khiến thế giới xúc động là Cape Verde không hề chơi như một đội bóng chỉ biết phòng ngự chịu trận. Họ gỡ hòa 1-1 ở phút 59 nhờ Deroy Duarte, rồi tiếp tục vùng lên ở hiệp phụ với bàn gỡ 2-2 của Sidny Cabral ở phút 103.

Reuters trước trận đã gọi Cape Verde là “chú ngựa ô” của World Cup 2026, đội bóng đến từ một quốc gia nhỏ nhưng sở hữu kỷ luật chiến thuật, tinh thần bền bỉ và dàn cầu thủ phần lớn đang chơi bóng tại châu Âu. Sau trận, nhận định ấy càng được củng cố.

Với nhiều CĐV trung lập, Cape Verde không rời World Cup trong thất bại. Họ rời giải với tư thế của một đội bóng đã buộc cả thế giới phải nhớ tên mình.

Cape Verde có thể thua trên sân cỏ, nhưng họ đã thắng khi khắc sâu tên quốc gia mình vào trái tim CĐV bóng đá trên toàn thế giới. Ảnh: AP

Argentina bước tiếp để gặp Ai Cập ở vòng 1/8, nhưng chiến thắng trước Cape Verde chắc chắn sẽ để lại nhiều suy nghĩ cho Messi và các đồng đội. Còn với Cape Verde, hành trình cổ tích đã khép lại, nhưng dư âm của nó có lẽ sẽ còn được nhắc tới rất lâu: một đội bóng nhỏ bé, một thủ môn 40 tuổi và 120 phút khiến nhà đương kim vô địch phải run rẩy.