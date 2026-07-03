Mỹ lo Israel ám sát quan chức Tehran, ông Medvedev sẽ dự lễ tang cố lãnh tụ Iran

Theo hãng thông tấn Anadolu, tờ New York Times (NYT) ngày 2/7 đã dẫn lời quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ, qua đó tiết lộ về những lo ngại của Washington liên quan đến việc Israel lập kế hoạch ám sát các nhà đàm phán cấp cao của Iran.

"Việc lên kế hoạch loại bỏ các quan chức cấp cao của Iran là một phần trong chiến lược của Israel ngay từ đầu cuộc xung đột. Tuy vậy, những lo ngại về vấn đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi Mỹ và Iran bước vào giai đoạn đàm phán trong tháng 4. Những nhân vật có thể trở thành mục tiêu bao gồm Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi", nguồn tin của NYT cho biết.

Theo báo cáo, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã coi nguy cơ này là đủ nghiêm trọng để đề nghị một số quốc gia trong khu vực chuyển thông điệp cảnh báo tới Tehran về khả năng Israel có thể nhắm mục tiêu vào hai quan chức trên. Bên cạnh đó, Washington cũng yêu cầu Tel Aviv không thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Ảnh: WANA

"Nếu xảy ra một vụ ám sát sau khi tiến trình đàm phán chính thức bắt đầu, các cuộc thương lượng sẽ sụp đổ và xung đột có nguy cơ bùng phát trở lại", một quan chức Mỹ nói với NYT.

Về phía Iran, các quan chức nước này nói với NYT rằng Tehran đã yêu cầu Mỹ, thông qua các kênh trung gian của Pakistan và Qatar, đưa ra bảo đảm rằng Israel sẽ không tấn công phái đoàn đàm phán nước này trong thời gian diễn ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao.

Hiện giới chức Israel chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của NYT.

Ông Medvedev sẽ dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Theo tờ Moscow Times, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 2/7 đã thông báo về việc Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ tới dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài việc tham dự lễ tang, ông Medvedev dự kiến ​​sẽ gặp gỡ lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei và các quan chức an ninh chủ chốt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Theo giới quan sát, vị thế của ông Medvedev sẽ cho phép quan chức này thảo luận các vấn đề kỹ thuật quân sự quan trọng tại các cuộc họp kín.

Tới thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận rằng đại diện từ tất cả các nước láng giềng, các đồng minh khu vực chủ chốt và các nước BRICS sẽ tham dự các sự kiện tưởng niệm quy mô lớn. Trong thời gian tổ chức tang lễ, Iran cũng sẽ tạm dừng mọi cuộc đàm phán với Mỹ.