Bão số 1 chính thức suy yếu, siêu bão Ba Vì xuất hiện ngoài khơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, cơn bão quần thảo nhiều giờ tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12. Sau khi di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão di chuyển chậm, suy yếu chậm và đến 13h ngày 5/7 mới giảm thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Ba Vì mạnh lên thành siêu bão ngoài khơi Thái Bình Dương. Nguồn: VNDMS

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý tình trạng gió mạnh và sóng lớn trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì, người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm trên biển.

Trước đó, khoảng 19h ngày 4/7, bão số 1 áp sát vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng tại khu vực ven bờ trong khoảng 2 giờ. Đến khoảng 22h cùng ngày, bão đi vào đất liền khu vực Móng Cái. Đến khoảng 2h sáng 5/7, tâm bão di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dù tâm bão đã đi vào đất liền Trung Quốc, sáng 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn liên tục phát bản tin cảnh báo do hoàn lưu bão vẫn gây thời tiết nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra giông lốc, gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn cục bộ

Ngày 5/7, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 70mm như các trạm: Mường Tùng (Điện Biên) 93.4mm, Bình An (Tuyên Quang) 92mm, Bản Liền (Lào Cai) 81.2mm,…

Dự báo, từ chiều tối 5/7 đến sáng 6/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/7, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6/7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Bên cạnh đó, từ đêm 5/7 đến 6/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.

Siêu bão Ba Vì mạnh lên cấp 16, vẫn cần theo dõi khả năng vào Biển Đông

Trong khi bão số 1 đang suy yếu, bão Ba Vì (Bavi) hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành siêu bão.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), lúc 10h sáng 5/7, tâm siêu bão Ba Vì ở trên vùng biển phía Tây Nam đảo Guam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 55m/s, tương đương cuối cấp 16, giật tới 75m/s (trên cấp 17).

Ảnh mây vệ tinh cho thấy mắt bão tròn, rõ nét, hoàn lưu mây đối xứng và phát triển rất dày đặc, thể hiện một cơn bão có cường độ rất mạnh.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, các phân tích dựa trên mô hình dự báo khí áp của GFS và ICON cho thấy phần lớn các kịch bản hiện nay đều nhận định bão Ba Vì sẽ hướng vào Đài Loan (Trung Quốc) trong khoảng ngày 10-11/7, sau đó tiếp tục đi vào Trung Quốc từ ngày 12-14/7.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn cần tiếp tục theo dõi trong khoảng một tuần tới. Nếu áp cao cận nhiệt đới trên khu vực biển Nhật Bản dịch chuyển xuống phía Nam, quỹ đạo bão vẫn có khả năng thay đổi và hướng vào Biển Đông.

Đây là cơn bão rất nguy hiểm do cường độ rất mạnh và các điều kiện khí tượng hiện nay vẫn đang thuận lợi để bão duy trì sức mạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn xa để có những nhận định chính xác về cơn bão này.