Tiết lộ sự hỗ trợ đặc biệt giá trị của Nga cho Iran để tấn công quân đội Mỹ

Theo các nguồn tin từ Mỹ , Moscow đã chuyển cho Tehran dữ liệu, trong đó có thông tin về vị trí của các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ.

“Có vẻ đây là một chiến dịch khá quy mô” - một nguồn tin của tờ báo cho biết.

Bài viết nhận định sự hỗ trợ này cho thấy trong cuộc xung đột có sự tham gia của một trong những đối thủ chính của Mỹ - một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và năng lực tình báo mạnh.

Bản thân Iran hiện chỉ có một vài vệ tinh quân sự, và không có chòm vệ tinh riêng, vì vậy sự hỗ trợ từ Nga trở nên đặc biệt có giá trị.

Vài ngày trước, khi được hỏi về vai trò của Nga và Trung Quốc trong các sự kiện ở Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói: “Họ không đóng bất kỳ vai trò nào ở đây.”

Trong khi đó, cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc hỗ trợ.

Các chuyên gia lưu ý rằng độ chính xác của các đòn tấn công của Iran và khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đã cải thiện rõ rệt so với cuộc chiến 12 ngày với Israel vào mùa hè năm ngoái.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang nhanh chóng tiêu hao kho dự trữ vũ khí chính xác cao và tên lửa đánh chặn phòng không.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ cử các chuyên gia phòng không Ukraine tới Trung Đông theo đề nghị của Mỹ.

Mỹ và Israel đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran vào ngày 28/2 và đã ám sát Đại giáo chủ Iran Ali Khameni ngay trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Đáp lại, Iran đã tấn công ít nhất 9 căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông.