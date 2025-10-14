Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy do mưa lớn, 6 tỉnh thành ứng phó

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình. Hồi 8h ngày 14/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,40m, mực nước hạ lưu 9,78m, lưu lượng về hồ 3.457m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.177m3/s.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ do mưa lớn.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 15h ngày 14/10. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Lúc 8h ngày 14/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 4,31m, ở mức Báo động (BĐ)1; mực nước trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 5,05m, dưới BĐ2 0,25m.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1; lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.