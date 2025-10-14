Bộ Chính trị chỉ định 6 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Các quyết định được công bố tại phiên khai mạc chính thức Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 14-10.

Theo đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC Đại hội.

Cùng đó, chỉ định ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Ảnh: CTV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng chỉ định nhân sự năm phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Cụ thể:

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ông Được sinh năm 1968, quê ở Long An (nay là tỉnh Tây Ninh); là Thạc sĩ Địa chất học, cử nhân địa chất; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: BTC Đại hội

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Minh sinh năm 1972, quê ở Bình Dương (cũ), là Kỹ sư điện, Cử nhân Chính trị và Thạc sĩ kinh tế.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1970, quê ở Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang); là Cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Chính trị học; cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BTC Đại hội

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Đặng Minh Thông sinh năm 1977, quê ở Bình Dương (cũ); trình độ là cử nhân kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BTC Đại hội

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Bà Tuyết sinh năm 1976, quê ở TP.HCM, là Thạc sĩ kinh tế - chính trị, cử nhân khoa học chuyên ngành sinh học, cử nhân hành chính học; cao cấp lý luận chính trị.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ảnh: BTC Đại hội.