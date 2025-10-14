Hà Lan quốc hữu hóa công ty sản xuất chip của Trung Quốc

Nexperia là nhà sản xuất chip thuộc sở hữu của Trung Quốc từ năm 2019. Ảnh: Getty Images.

Theo RT, Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết nước này đã viện dẫn một đạo luật khẩn cấp chưa từng được sử dụng trước đây để tạm thời quốc hữu hóa Nexperia, nhà sản xuất chip đặt trụ sở tại Hà Lan và thuộc sở hữu của tập đoàn Wingtech Technology (Trung Quốc).

Nexperia từng là một bộ phận của tập đoàn điện tử Philips, chuyên sản xuất hàng loạt chip sử dụng trong ngành ô tô, thiết bị điện tử tiêu dùng và nhiều lĩnh vực khác.

Tập đoàn Wingtech Technology mua lại Nexperia vào năm 2019. Trước đó, năm 2016, Wingtech mua 33% cổ phần của Nexperia từ Philips thông qua các nhà đầu tư trung gian. Đến tháng 7/2019, Wingtech chi khoảng 4 tỷ USD để nắm quyền kiểm soát toàn bộ, biến Nexperia trở thành công ty 100% vốn của Trung Quốc.

Hà Lan giải thích rằng biện pháp này nhằm ngăn ngừa khả năng “chip của Nexperia có thể đột ngột khan hiếm trong tình huống khẩn cấp”. Điều này được cho là “có thể gây rủi ro cho an ninh kinh tế của Hà Lan và châu Âu”.

Chính phủ Hà Lan thừa nhận đây là “một bước đi hết sức đặc biệt”, được thực hiện sau “những tín hiệu nghiêm trọng và cấp bách về các thiếu sót trong quản trị và hoạt động nội bộ” công ty.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Wingtech lao dốc 10% tại sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào thứ Hai, chạm giới hạn giảm trong ngày và buộc phải tạm ngừng giao dịch.

Trong một bài đăng trên nền tảng WeChat – sau đó đã bị gỡ – Wingtech lên án động thái của Hà Lan là “sự can thiệp quá mức, bị chi phối bởi định kiến địa chính trị hơn là dựa trên đánh giá rủi ro thực tế”. Tập đoàn cho biết sẽ có các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Wingtech cho hay quyền kiểm soát Nexperia “tạm thời bị hạn chế” do mệnh lệnh từ chính phủ Hà Lan và các phán quyết của tòa án, ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định cũng như hiệu quả vận hành của công ty.

Động thái của Hà Lan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu ngày càng leo thang. Trong năm qua, Trung Quốc và EU nhiều lần xung đột vì cáo buộc của Brussels cho rằng Bắc Kinh “bán phá giá” một số mặt hàng chiến lược và sản xuất công nghiệp vượt mức. Phía Trung Quốc đáp lại, tố EU có hành vi “bảo hộ thương mại”.

Tuần trước, Trung Quốc đã siết chặt quy định xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm và nam châm, bước đi có thể gây thêm khó khăn cho ngành công nghiệp ôtô vốn đang gặp khó của châu Âu.