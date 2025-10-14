Loạt thi thể trôi sông ở Houston gây lo ngại về kẻ giết người hàng loạt

Đội thợ lặn ở Houston, bang Texas ngày 8/10 vớt được một thi thể nam giới từ nhánh sông White Oak ở đường Marie Street. Viện Khoa học Pháp y Hạt Harris đang tìm nguyên nhân tử vong của người này.

Đây là thi thể trôi sông thứ 16 được tìm thấy tại Houston trong năm nay. Hồi tháng 9, giới chức thành phố phát hiện 5 thi thể chỉ trong 5 ngày.

Cảnh sát Houston cho biết các nạn nhân gồm cả nam và nữ, từ 20 đến 60 tuổi. Trong số những người tử vong có Jade McKissic, sinh viên 20 tuổi của Đại học Houston. Thi thể cô được tìm thấy ngày 15/9 sau khi mất tích vào ngày 11/9.

Đội lặn phản ứng với thi thể trôi nổi ở ven sông White Oak Bayou, Houston, ngày 8/10. Ảnh: Houston Chronicle

Việc giới chức liên tục tìm thấy thi thể trôi sông trong thời gian ngắn khiến người dân Houston lo ngại về khả năng có một sát thủ hàng loạt trong thành phố. Kevin Gannon, cựu điều tra viên của Sở Cảnh sát New York (NYPD), tin rằng nhóm Sát thủ Mặt cười (Smiley Face) có thể liên quan đến những cái chết này.

Ông Gannon từ lâu ủng hộ giả thuyết gây tranh cãi cho rằng có một nhóm gọi là Sát thủ Mặt cười gây ra hàng trăm ca tử vong do đuối nước trên toàn quốc. Những sát thủ này được cho là nhắm vào những thanh niên trẻ và vứt xác xuống nước.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Houston Noe Diaz cho biết không có bằng chứng xác thực về thông tin này. "Tin đồn gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng trong cộng đồng. Điều quan trọng là phải dựa vào thông tin điều tra đã được xác minh", ông Diaz nói.

Kể từ đó, giới chức đã phát hiện thêm ít nhất hai thi thể trôi nổi. Trong họp báo ngày 23/9, Thị trưởng Houston John Whitmire khẳng định không có sát nhân hàng loạt trong thành phố, dù thừa nhận tình hình "đáng báo động".

Ông lưu ý Houston có tổng cộng 4.000 km sông ngòi với lượng đáng kể người vô gia cư sinh sống, trong đó có nhiều người lạm dụng chất kích thích. Khi người vô gia cư qua đời, bạn bè họ không đưa họ đến nhà tang lễ, ông giải thích, ám chỉ việc ném thi thể xuống sông.

Sở Cảnh sát Houston và Văn phòng Thị trưởng Whitmire chưa bình luận về thi thể thứ 16 được tìm thấy ngày 8/10.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường với thi thể trôi nổi ở ven sông White Oak Bayou ngày 8/10. Ảnh: Houston Chronicle

Joseph Giacalone, cựu điều tra viên NYPD, giáo sư tư pháp hình sự tại Đại học Bang Pennsylvania Lehigh Valley, bày tỏ hoài nghi về thuyết âm mưu về nhóm Sát thủ Mặt cười, nhưng cũng cho rằng phát biểu của Thị trưởng Whitmire là quá sớm.

"Có 16 thi thể, không thể chỉ nói rằng tất cả đều là người vô gia cư bị ném xác xuống sông sau khi chết," ông nói. "Thậm chí còn không biết họ có phải là người trong thành phố hay không".

Ông khuyến cáo giới chức Houston điều tra kỹ lưỡng mỗi trường hợp tử vong, khám nghiệm tử thi và xét nghiệm độc chất đầy đủ cho từng thi thể, nhân viên pháp y cũng có thể xác định xem họ chết trước khi rơi xuống nước hay chết đuối, ông nói.