Đặc điểm đáng sợ của các trung tâm lừa đảo lớn nhất Campuchia ở Sihanoukville

Thành phố Sihanoukville ở Campuchia là điểm nóng hoạt động của các ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Getty Images.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), không khó để nhận thấy những dãy nhà xám với song sắt dày đặc nằm san sát ở thành phố Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250 km về phía tây nam. Gần khu phố người Hoa ở Sihanoukville là nơi đặt “trung tâm lừa đảo” lớn nhất Campuchia – mà giới tội phạm Trung Quốc gọi bằng tiếng lóng là “yuanqu”, nghĩa gốc là “khu công nghiệp”, nhưng đã biến tướng thành “khu lừa đảo”.

Bên trong những khu phức hợp này, các tội phạm mạng như giả mạo giọng nói, lừa tình qua mạng hay lừa đảo đầu tư diễn ra hằng ngày. Nhiều người đến từ Hàn Quốc và các nước khác bị các băng nhóm do người Trung Quốc điều hành bắt cóc hoặc lừa sang Campuchia, sau đó bị tịch thu hộ chiếu, điện thoại và buộc phải tham gia đường dây lừa đảo. Các tầng thấp của tòa nhà đều bịt kín bằng song sắt, nhằm ngăn người bị giam nhảy xuống thoát thân.

Toàn bộ khu vực bị bao quanh bởi tường bê tông cao từ 3 đến 4 mét, phía trên gắn dây thép gai và cả mảnh chai vỡ. Từ bên ngoài, nơi này trông giống một nhà tù an ninh cao hơn là khu dân cư. Camera giám sát được gắn gần như ở mọi góc tường, và chỉ có duy nhất một cổng ra vào, nơi mọi người và xe cộ ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Người dân địa phương cho biết phần lớn hoạt động ở đây do người Trung Quốc điều hành, song cũng có vài người Hàn Quốc đóng vai trò trung gian. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) thống kê ít nhất 53 trung tâm lừa đảo tương tự đang tồn tại khắp Campuchia.

Một tòa nhà ở Sihanoukville từng do các băng nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng. Ảnh: Hankook Ilbo.

Một chủ quán ăn Hàn Quốc gần đó kể lại: “Nhiều trung tâm lừa đảo như vậy còn tự mở căng tin bên trong. Thỉnh thoảng họ đặt món gimbap hay kimchi của chúng tôi. Khi giao hàng, thường là một người Trung Quốc ra nhận”.

Mô hình tội phạm lừa đảo ở Campuchia không chỉ hoạt động trong các khu giống nhà tù. Nhiều khách sạn sang trọng và sòng bạc ở Sihanoukville cũng bị biến thành trung tâm lừa đảo trá hình. Hai người đàn ông Hàn Quốc được giải cứu nói với cảnh sát rằng họ từng bị nhốt ở tầng 13 của một khách sạn 15 tầng và buộc phải gọi điện lừa đảo. Trong tòa nhà đó, 10 tầng dưới là phòng nghỉ khách sạn bình thường, còn 5 tầng trên là nơi hoạt động của băng nhóm tội phạm.

Một người Hàn Quốc sống lâu năm tại Sihanoukville chỉ tay về phía một khách sạn và nói: “Chỗ đó trước kia cũng từng là khu yuanqu, sau này mới được cải tạo lại thành khách sạn”.

Oh Chang-soo, người đứng đầu cộng đồng người Hàn Quốc ở Sihanoukville và là nhà truyền giáo chuyên giúp giải cứu đồng hương bị giam, nhận định: “Thành phố có phần giống một nhà tù khổng lồ”.

Ông kể thêm rằng chỉ đêm trước, có một thanh niên Hàn Quốc khoảng 20 tuổi bị mắc kẹt trong sòng bạc khách sạn đã gọi điện cầu cứu và hẹn gặp ở khe tường nhỏ, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. “Cậu ấy nói hệ thống giám sát dày đặc đến mức không thể trốn thoát”, ông Oh nói.