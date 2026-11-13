Ô tô nghi của cựu quan chức Ukraine tháo chạy sang Nga bất ngờ phát nổ, nạn nhân thoát chết thần kỳ

Ảnh chiếc xe: Hromadske

Vụ nổ xảy ra tại khu dân cư Chertanovo, sau khi chiếc SUV di chuyển được khoảng 200 mét, theo các kênh Telegram Nga Shot và Mash.

Sức ép từ vụ nổ được cho là đã thổi bay hai cánh cửa bên trái của chiếc xe, đồng thời hất văng tài xế xuống đường. Nạn nhân may mắn sống sót và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo Shot, người bị thương là nhà báo Serhiy Zavorotnyi, 72 tuổi, từng giữ chức phát ngôn viên của ông Azarov khi ông này làm Thủ tướng Ukraine dưới thời Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych.

Ông Azarov đã chạy sang Nga sau cuộc Cách mạng Phẩm giá năm 2014 tại Ukraine, sự kiện dẫn đến việc Tổng thống Yanukovych bị lật đổ.

Shot cho biết ông Zavorotnyi bị thương do mảnh văng ở ngực và lưng, cùng những chấn thương nghiêm trọng ở chân.

Các thông tin ban đầu cho rằng một thiết bị nổ tự chế có thể đã phát nổ bên dưới ghế lái. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập.

Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan đến vụ nổ ô tô tại khu vực Chertanovo.

Hiện động cơ gây ra vụ nổ cũng như danh tính những người đứng sau vụ việc vẫn chưa được xác định.