Đánh bom xe giữa ban ngày tại St. Petersburg, đại tá Nga thiệt mạng

Trước đó, đã xảy ra các vụ tấn công đã khiến nhiều nhân vật quân sự Nga thiệt mạng tại Sevastopol và khu vực gần Moscow. Một vụ nổ hồi tháng 8 tại nhà hàng ở Moscow cũng có thể đã nhắm vào Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga Alexander Chaiko.

Hiện trường vụ nổ bom tại khu Slavyanka, St. Petersburg ngày 12/11 khiến một đại tá Nga thiệt mạng. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Fontanka.ru/Telegram)

Đại tá quân đội Nga đã thiệt mạng sau khi thiết bị nổ phát nổ bên dưới ô tô của ông vào sáng thứ Năm tại St. Petersburg, truyền thông Nga đưa tin.

Theo các nguồn tin được trang Fontanka dẫn lại, quả bom được gắn vào gầm xe và kích nổ từ xa khi viên sĩ quan đang lái xe rời khỏi khu sân trong khu dân cư tại Slavyanka.

Kênh truyền thông 78 cho biết, vụ nổ xảy ra gần một siêu thị Lenta và một trạm xăng Tatneft trên đường cao tốc Kolpinskoye. Theo thông tin được công bố, đại tá Nga phục vụ trong Tập đoàn quân Không quân và Phòng không số 6 của Nga.

Giao thông trên tuyến đường cao tốc đã bị đình chỉ sau vụ nổ. Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp được điều động đến hiện trường, trong khi Ủy ban Điều tra Nga mở vụ án hình sự với cáo buộc giết người.

Vụ tấn công đánh dấu vụ đánh bom xe thứ hai nhằm vào một sĩ quan quân đội Nga tại khu Slavyanka, St. Petersburg, trong vòng chưa đầy ba tháng.

Ngày 27/8, một chiếc ô tô chở một sĩ quan quân đội Nga cùng vợ đã phát nổ tại chính khu vực này. Người đàn ông thiệt mạng, trong khi vợ ông bị thương nặng và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Nạn nhân được cho là Thiếu tá Sergey Sechkov, 43 tuổi, từng phục vụ trong Trung đoàn Trực thăng Cận vệ độc lập số 332 của Nga.

Ông Sechkov được cho là từng thông báo với cấp trên rằng mình nằm trong danh sách có nguy cơ bị ám sát và thường xuyên kiểm tra ô tô trước mỗi lần lái xe.

Sau đó, hãng truyền thông Nga Fontanka đưa tin một phụ nữ 24 tuổi được cho là đã gài thiết bị nổ trước khi rời Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ để đến Moldova. Tuy nhiên, các tình tiết của vụ tấn công cũng như những cá nhân có thể đứng sau vẫn chưa được làm rõ.

Khu Slavyanka trước đây được quy hoạch một phần nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của quân nhân Nga. Đến năm 2012, Bộ Quốc phòng Nga sở hữu gần 1/3 diện tích bất động sản dân cư đang được xây dựng tại khu vực này.