Nữ nghi phạm đánh bom ở Monaco bị bắn chết tại Ukraine

Anastasiia Berezovska bị cáo buộc thực hiện vụ đánh bom ở Monaco.

Ngày 7/7, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, một quân nhân đang phục vụ trong Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) và một cựu sĩ quan cảnh sát đã bị bắt với cáo buộc sát hại người phụ nữ tên là Anastasiia Berezovska.

Theo thông báo đăng trên Telegram, thi thể của Berezovska được phát hiện trong tình trạng có nhiều vết đạn bắn vào đầu, bên cạnh có các vỏ đạn súng ngắn. Người phụ nữ này đang bị Interpol truy nã vì liên quan đến vụ đánh bom ngày 29/6.

Thông báo cho biết, hai nghi phạm đã liên lạc với Berezovska sau khi người phụ nữ trở về Ukraine hôm 1/7, và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của người này.

Theo Văn phòng Tổng công tố, người đàn ông làm việc cho HUR thừa nhận đã cùng đồng phạm sát hại Berezovska, khẳng định hành động này không liên quan đến cơ quan tình báo quân đội.

Hai người đàn ông bị bắt với cáo buộc giết người và cũng bị nghi liên quan đến vụ đánh bom tại Monaco.

Trong quá trình khám xét nơi ở của cựu sĩ quan cảnh sát, lực lượng chức năng còn phát hiện căn phòng dưới tầng hầm có dấu hiệu giống như phòng tra tấn.

Theo các nguồn tin, doanh nhân bất động sản gốc Ukraine Vadym Yermolaiev cùng bạn đời và con trai ông đã bị thương trong vụ đánh bom hôm 29/6.

Ông Yermolaiev đã nhập quốc tịch Cộng hòa Síp cách đây 7 năm. Ông bị Ukraine áp lệnh trừng phạt từ năm 2023, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt 1 năm trước đó.

Doanh nhân này bị Ukraine trừng phạt vì có hoạt động kinh doanh tại bán đảo Crimea mà Nga kiểm soát.

Bà Berezovska bị cơ quan chức năng Monaco truy nã với các cáo âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ tại nơi công cộng với mục đích phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm.

Cơ quan công tố Monaco cho biết, sau khi thực hiện vụ đánh bom, nghi phạm đã rời Công quốc Monaco bằng đường bộ sang Pháp, rồi tiếp tục trốn bằng ô tô tới Đức qua nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Ý.

Ngày 7/7, báo Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin thi thể Berezovska được phát hiện gần thủ đô Kiev, vào khoảng 23 giờ đêm 6/7 (giờ địa phương).

Các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine đang tiếp tục điều tra để xác định kẻ chủ mưu đứng sau vụ đánh bom ở Monaco cũng như những người liên quan khác.