Thượng nghị sĩ Mỹ nổi tiếng Lindsay Graham đột ngột qua đời

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsay Graham. Ảnh: AP.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, một thành viên lâu năm của đảng Cộng hòa đến từ Nam Carolina, đã qua đời "do một căn bệnh ngắn và đột ngột", một người phát ngôn của văn phòng ông cho biết với CNN.

Người phát ngôn không tiết lộ thêm chi tiết nào về ông Graham. Ông qua đời ở tuổi 71 và vừa kỷ niệm sinh nhật của mình cách đây vài ngày, hôm 9/7.

Người phát ngôn cho biết: "Gia đình Thượng nghị sĩ Graham rất trân trọng những lời cầu nguyện trong thời điểm này và mong muốn được giữ sự riêng tư trong giai đoạn vô cùng khó khăn này".

Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố.

Ông Graham, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 2002 và đang tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùa thu năm nay.

Ông cũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện từ năm 2019. Ông là người đồng bảo trợ dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các nước mua dầu khí của Nga.

Đồng thời, đảng viên Cộng hòa này cũng nằm trong danh sách phần tử cực đoan của Liên bang Nga.

Theo thông tin từ đài NBC thu được sau khi có được đoạn ghi âm từ máy bộ đàm của cảnh sát, các dịch vụ cấp cứu đã nhận được cuộc gọi báo cáo về trường hợp "ngừng tim" tại nhà riêng của ông Graham ở Capitol Hill vào tối thứ Bảy. Đài truyền hình này cũng cho biết họ đã xem được những bức ảnh các nhân viên y tế đang khiêng một người trên cáng từ nhà của thượng nghị sĩ đến xe cứu thương.

Ông Graham qua đời một ngày sau khi trở về từ Kiev, nơi ông đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu. Vị nghị sĩ này, người ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine và chỉ trích gay gắt Nga, đã đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine ít nhất 10 lần trong những năm gần đây.