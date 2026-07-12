Triệt phá đường dây 'gỡ vẩy rồng' làm giả quốc tịch tại Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan họp báo công bố kết quả chiến dịch "Gỡ vảy rồng"

Chiến dịch mang tên “Gỡ vảy rồng” do Cục Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan phối hợp với Cục Quản lý hành chính địa phương thực hiện.

Theo Thiếu tướng Samran Nualma, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, cơ quan điều tra đã xác định 42 nghi phạm, đã có 16 người bị bắt giữ.

Trong các đối tượng bị bắt gồm một nhân viên bệnh viện tư tại Bangkok, một cán bộ hộ tịch quận, 18 người đàn ông Thái Lan bị cáo buộc làm “cha giả”, cùng 21 người mẹ người Trung Quốc và 1 người mẹ quốc tịch Lào.

Theo tài liệu điều tra, một nhân viên bệnh viện tư nổi tiếng ở Bangkok làm môi giới chào bán gói dịch vụ sinh con cho khách Trung Quốc với giá khoảng 70.000 baht (khoảng 50 triệu), thêm 20.000 baht để lo toàn bộ thủ tục giấy tờ.

Sau khi trẻ ra đời, các “ông bố giả” người Thái được trả từ 2.000-15.000 baht để đăng ký kết hôn giả hoặc đứng ra nhận con.

Dữ liệu từ Cục Quản lý hành chính địa phương cho thấy riêng bệnh viện tư này đã có 164 trường hợp đăng ký khai sinh “mẹ Trung Quốc - bố Thái Lan” trong giai đoạn 2023-2024.

Qua xét nghiệm ADN, cảnh sát xác định 19 trẻ em không có quan hệ huyết thống với người "bố" đứng tên trên giấy khai sinh. Toàn bộ giấy khai sinh này đã bị thu hồi.

Đường dây bị phát hiện sau khi cảnh sát bắt giữ Chen Yin Lai, người Trung Quốc vào tháng 4-2024 về hành vi lừa đảo và rửa tiền với số tiền hơn 70 tỷ baht tại Thái Lan.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện vợ của Chen là Chen Baojiao có 3 người con đều mang quốc tịch Thái Lan. Từ đây, cảnh sát lần ra đường dây mua bán quốc tịch thông qua hôn nhân giả và nhận con nuôi giả.

Một trong các “ông bố giả” bị bắt là cổ đông nắm 10,2% vốn tại Công ty China Railway No.10 (Thailand) và bị nghi là người đại diện mang quốc tịch Thái cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Công ty này là nhà thầu liên quan vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Bangkok hồi tháng 3-2025 khiến 95 người thiệt mạng.

Trong đợt khám xét ngày 8-7-2026 vừa qua tại một khu đô thị cao cấp ở khu Rama II, Bangkok, cảnh sát phát hiện một trẻ em có đồng thời giấy khai sinh Thái Lan và giấy khai sinh Trung Quốc.

Cục Quản lý hành chính địa phương Thái Lan đã siết chặt quy trình đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Theo đó, bắt buộc cả bố và mẹ phải có mặt trực tiếp, tiến hành phỏng vấn riêng, xác minh giấy chứng sinh tại bệnh viện và chỉ định xét nghiệm ADN với các trường hợp nghi ngờ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Một số bệnh viện tư khác tại Bangkok cũng đang bị rà soát do có dấu hiệu liên quan. Mọi cá nhân tham gia sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.