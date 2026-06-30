Nổ bom ở “thiên đường an toàn” Monaco, tài phiệt Ukraine gặp nạn

Báo Daily Mail nhận định đây là sự kiện chấn động tại Monaco - quốc gia vốn nổi tiếng với sự an toàn và tỉ lệ tội phạm cực thấp.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh Công cộng Monaco và báo Le Figaro, vụ nổ xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 29-6 (giờ địa phương).

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác thể thao, đội mũ màu đen, mặc quần jean trắng và đi giày thể thao đã bỏ lại một chiếc ba lô ở ngay sảnh tòa nhà cổ kính từ thập niên 1920 này, rồi đi bộ rời khỏi hiện trường. Đoạn video cũng ghi lại cảnh nghi phạm bỏ chạy ngay trước khi khối thuốc nổ kích hoạt.

Hình ảnh hiện trường cắt từ video trên mạng xã hội ngay sau vụ nổ. Ảnh: X

Sau khi thiết bị phát nổ, lực lượng an ninh và cứu hộ đã ngay lập tức triển khai "kế hoạch đỏ". Trang Monaco Life giải thích rằng đây là quy trình khẩn cấp của Monaco dành cho các sự kiện có số lượng lớn thương vong.

Lực lượng cứu hỏa từ vùng Alpes-Maritimes của Pháp cũng đã cử 5 xe chuyên dụng cùng 14 chiến sĩ sang tiếp ứng.

Cảnh sát đang khẩn trương truy tìm nghi phạm, người được cho là đã chạy trốn bằng đường bộ hướng về phía thị trấn Beausoleil nằm sát biên giới Pháp.

Bộ trưởng Nhà nước Monaco, ông Christophe Mirmand, khẳng định đây rất có thể là "một vụ tấn công" sử dụng thiết bị nổ tự chế chứa nhiều bu-lông, ốc vít và các mảnh kim loại sắc nhọn để tăng tính sát thương.

Nhân chứng tại hiện trường miêu tả tiếng nổ lớn như pháo hoa, sau đó là cảnh tượng hỗn loạn.

Vụ nổ bom xảy ra tại chung cư có tên Sun’s Palace trên đường Révérend-Père-Louis-Frolla, Monaco. Ảnh: RegisBergonzi/Instagram

Theo công bố từ cơ quan chức năng Pháp và hãng tin BFMTV, các nạn nhân bao gồm công dân mang quốc tịch Ukraine và Nga.

Trong số 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, ông Vadim Ermolaev (58 tuổi) là một trong những nhà tài phiệt giàu có nhất Ukraine, người đã rời quê hương sang Monaco định cư kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Hai nạn nhân còn lại được xác định là một phụ nữ ngoài 50 hoặc 60 tuổi (được cho là vợ ông Ermolaev, bà Anna Ermolaev) bị thương nặng ở chân, và một thiếu niên 13 tuổi.

Ông Ermolaev và người phụ nữ đã được chuyển đến Bệnh viện Pasteur ở TP Nice (miền Nam nướcPháp) để cấp cứu, trong khi thiếu niên được điều trị gần hiện trường. Thiếu niên này được cho là một người họ hàng của ông Ermolaev.

Giới chức Monaco gọi đây là một "hành vi ác ý". Dù động cơ khủng bố chưa phải là hướng điều tra chính, vụ việc đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về an ninh khi Monaco hiện là nơi tị nạn của khoảng 100 tài phiệt Ukraine và đang đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các băng đảng rửa tiền từ Đông Âu.