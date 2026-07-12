Hai cụ bà gần 100 tuổi gửi mẫu ADN, chờ ngày đón anh trai trở về

“Tôi năm nay đã 98 tuổi, chị tôi 99 tuổi. Suốt mấy chục năm qua, nỗi đau mất đi người anh trai nơi chiến trường và việc thờ cúng anh không có địa chỉ luôn là niềm khắc khoải lớn nhất đời chúng tôi...”.

Chiến sĩ Công an cõng cụ bà Bùi Thị Tứ 99 tuổi đến điểm thu nhận mẫu ADN.

Lời chia sẻ nghẹn ngào của cụ Bùi Thị Tam, 98 tuổi, tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh khiến nhiều người có mặt xúc động. Bên cạnh cụ là người chị gái Bùi Thị Tứ, 99 tuổi.

Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, hai chị em lần đầu tiên có cơ hội gửi mẫu ADN với hy vọng tìm lại danh tính người anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Mậu, người đã hy sinh nhưng đến nay gia đình vẫn chưa xác định được thông tin.

Ở tuổi gần trăm, điều hai cụ đau đáu nhất vẫn là chưa biết người anh trai đang nằm lại nơi đâu. Suốt nhiều năm, gia đình thờ cúng liệt sĩ Bùi Văn Mậu nhưng không có địa chỉ cụ thể, không biết phần mộ của ông ở nghĩa trang nào, cũng chưa có căn cứ để xác định danh tính.

Bởi vậy, việc được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này không chỉ là một thủ tục nghiệp vụ. Với hai cụ, đó là thêm một cơ hội để nối lại hành trình tìm kiếm người thân đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, cụ Bùi Thị Tam xúc động nói: “Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, thấu hiểu nỗi lòng của những gia đình liệt sĩ. Chị em tôi nhất định sẽ giữ sức khỏe để chờ ngày đón anh về”.

Gần 3.840 mẫu ADN được thu nhận

Câu chuyện của hai chị em cụ Bùi Thị Tứ và Bùi Thị Tam là một trong hàng nghìn trường hợp được hỗ trợ trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, do Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai từ ngày 10 đến 14/7.

Cụ bà Bùi Thị Tam và Bùi Thị Tứ xúc động khi được hỗ trợ thu nhận mẫu vật phẩm ADN.

Đợt cao điểm được tổ chức tại 12 điểm trên toàn tỉnh, với mục tiêu thu nhận gần 3.837 mẫu sinh phẩm, góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt, ngay trong ngày đầu ra quân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Công ty Cổ phần GeneStory thành lập ba tổ công tác triển khai thu nhận mẫu.

Các tổ công tác đồng loạt triển khai tại các phường Bãi Cháy, Tuần Châu, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Bình Khê và An Sinh.

Từ sáng sớm, tại các điểm thu nhận đã có nhiều thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục. Trong số đó, không ít người tuổi cao, sức khỏe yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng có mặt với mong muốn đóng góp mẫu sinh phẩm, mở thêm cơ hội xác định danh tính người thân đã hy sinh.

Với những trường hợp không thể tự di chuyển, lực lượng công an trực tiếp đến tận nhà hoặc bố trí phương tiện đưa đón, bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, an toàn và chu đáo.

Tại mỗi điểm thu nhận, cán bộ làm nhiệm vụ hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra thông tin, giải thích quy trình và thực hiện các bước lấy mẫu theo quy định.

Thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên mình

Thượng tá Phạm Thị Hoài Thu, Trưởng Công an phường Móng Cái 3 cho biết, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa bảo đảm an ninh, vừa hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ yên tâm trong quá trình lấy mẫu.

Với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, lực lượng thu nhận mẫu ADN sẽ đến tận nhà để bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, an toàn và chu đáo.

Công an phường cũng bố trí lực lượng và phương tiện hỗ trợ đưa đón những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu đến điểm thu nhận.

Sự tận tình của lực lượng làm nhiệm vụ đã để lại nhiều xúc động đối với các gia đình liệt sĩ.

Trong những ngày tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại những địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, tạo thêm căn cứ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Với nhiều gia đình, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy là thêm một cơ hội xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Còn với hai chị em cụ Bùi Thị Tứ và Bùi Thị Tam, ở tuổi 99 và 98, mong ước lớn nhất là còn đủ sức khỏe để chờ ngày đón anh trai trở về.