Interpol truy nã nữ sát thủ trong vụ ám sát tài phiệt Ukraine

Cảnh sát Monaco xác định Anastasia B., 39 tuổi, công dân Ukraine đăng ký cư trú tại Đức, là nghi phạm chính trong vụ đánh bom xảy ra tối 30/6 tại khu chung cư cao cấp Sun's Palace. Theo Le Parisien, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với người phụ nữ này hôm 2/7.

Anastasia B. - nghi phạm đánh bom tài phiệt Ukraine. Ảnh: Interpol

Công tố viên Monaco Stéphane Thibault cho biết Anastasia bị xem là "có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm". Một nguồn tin điều tra tiết lộ nghi phạm được cho là đã cố cải trang thành nam giới trong quá trình gây án, nhưng cuối cùng vẫn bị một nhân chứng nhận diện.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm xuất hiện quanh khu vực từ sáng cùng ngày trước khi quay lại vào khoảng 21h để đặt một ba lô chứa chất nổ tại sảnh tòa nhà. Thiết bị sau đó được kích nổ từ xa bằng điện thoại di động, khiến tài phiệt Ukraine Vadim Ermolaev, 58 tuổi, cùng người tình Anna Nasobina, 46 tuổi, và con trai khoảng 13 tuổi bị thương nặng.

Anna Nasobina trước vụ đánh bom. Ảnh: E2WN

Bà Nasobina bị thương nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ cả hai chân và hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ông Ermolaev bị bỏng và nhiều vết thương do mảnh văng, trong khi cậu bé đang hồi phục và đã bắt đầu hỗ trợ cảnh sát lấy lời khai.

Theo nguồn tin điều tra, nghi phạm đã đi bộ sang thị trấn Beausoleil của Pháp - nơi giáp Monaco và không có chốt kiểm soát biên giới - trước khi được cho là tiếp tục di chuyển sang Italy. Cảnh sát nhận định người này có thể đang lẩn trốn cùng các đồng phạm.

Nghi phạm khi chạy trốn khỏi hiện trường, Ảnh: X

Cơ quan tư pháp Monaco và Pháp đã mở cuộc điều tra với các cáo buộc gồm âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng và tham gia tổ chức tội phạm. Giới điều tra hiện nghiêng về khả năng đây là vụ thanh toán giữa các băng nhóm hơn là hành động mang động cơ chính trị. Vadim Ermolaev được cho là có nhiều đối thủ trong giới kinh doanh và chuyển đến Monaco sinh sống vì tin rằng đây là nơi an toàn hơn.

Vụ nổ được xem là một trong những vụ tấn công bằng chất nổ nghiêm trọng hiếm gặp tại Monaco - quốc gia nhỏ ven Địa Trung Hải vốn nổi tiếng có mức độ an ninh cao.

Ông Vadim Ermolaev, tài phiệt người gốc Ukraine. Ảnh: E2WN