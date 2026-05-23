Tổng thống Putin lệnh quân đội Nga trả đũa vụ trường học ở Lugansk trúng UAV

Vedomosti ngày 22/5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án việc quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng 16 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào ký túc xá trường trung học nghề Starobelsk ở tỉnh Lugansk khiến 6 người thiệt mạng, 15 người mất tích và 39 người bị thương.

Tòa nhà trong khuôn viên trường Starobelsk bị phá hủy nghi do UAV Ukraine. Ảnh: RiaNovosti

"Không có cơ sở quân sự, cơ quan tình báo hay các cơ sở khác liên quan (đến quân đội Nga) gần trường trung học nghề bị tấn công ở Starobelsk", Tổng thống Putin nêu rõ và yêu cầu quân đội Nga đệ trình các phương án trả đũa cho "thảm kịch" nêu trên.

Trước đó, quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Lugansk cho biết, trường Starobelsk bị tập kích vào ban đêm khi các học sinh đang ngủ. Khoảng 86 học sinh có mặt ở trường vào thời điểm UAV lao tới. Hình ảnh hiện trường cho thấy ít nhất 2 khối nhà trong khuôn viên trường bị phá hủy.

PravdaUkraine cùng ngày dẫn tuyên bố của Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở "được sử dụng cho mục đích quân sự", bao gồm mục tiêu ở thị trấn Starobelsk thuộc tỉnh Lugansk, nhưng phủ nhận cáo buộc tấn công trường học.

Theo giới quan sát, sự cố tại trường Starobelsk có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nga có khả năng sẽ sử dụng đa dạng UAV và tên lửa để trả đũa vụ tập kích vào trường Starobelsk, bao gồm các loại tên lửa siêu vượt âm hiện đại, gây nhiều thiệt hại cho Kiev.

Nhờ các nỗ lực trung gian của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nga và Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc thương lượng ở các cấp độ khác nhau trong năm 2025 và đầu năm 2026. Các cuộc tiếp xúc giúp hai bên hiểu rõ hơn lập trường, song chưa đạt tiến bộ đột phá.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 22/5 cho biết Washington sẵn sàng tổ chức thêm các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine, nhưng chúng "phải mang tính xây dựng và có khả năng đạt kết quả tốt". "Cuộc chiến này sẽ chỉ chấm dứt bằng cách đàm phán. Nó không thể kết thúc bằng một chiến thắng quân sự cho bên này hay bên kia", ông Rubio nhấn mạnh.