Nhìn lại chiến dịch tấn công mùa hè của Nga: Ukraine đối mặt khủng hoảng lớn nhất từ năm 2022

Nga có dấu hiệu tăng tốc trong chiến sự ở Ukraine sau chiến dịch tấn công mùa hè. Ảnh: RT.

Báo Nga RT gọi đây “cuộc diễn tập cho sự sụp đổ của hệ thống phòng tuyến”, và cũng là khủng hoảng nghiêm trọng nhất của quân đội Ukraine kể từ năm 2022.

Theo RT, sự thay đổi không chỉ diễn ra ở Pokrovsk. Từ khu vực rừng Liman đến thành phố Kostyantynivka (Nga gọi là Konstantinovka), từ Pokrovsk đến khu vực giáp vùng Dnipropetrovsk, nhịp độ tấn công của Nga đang tăng nhanh. Nếu trước đây, quân đội Nga và Ukraine giành giật nhau từng mét đất thì nay tính bằng kilômét. Nhiều vị trí từng giao tranh ác liệt nay bỏ trống. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã liên tục ra lệnh điều binh lực lấp lỗ hổng, nhưng lực lượng được cho là ngày càng suy kiệt, theo RT.

Tình hình giao tranh ở Liman và Siversk

Bản đồ các bước tiến của Nga ở mặt trận Liman và Siversk (Nga gọi là Seversk). Ảnh: RT.

Khu vực này vốn ít ghi nhận giao tranh ác liệt, nhưng gần đây lực lượng phòng thủ Ukraine liên tục bị Nga đẩy lùi. Quân đội Nga tiến sâu thêm 4 km ở mặt trận này, tiến vào làng Torskoe và áp sát sông Nitrius. Mục tiêu là kiểm soát các tuyến đường tiếp tế phía bắc sông Siversky Donets, nhằm bào mòn tuyến phòng ngự Ukraine.

Tình hình ở Chasiv Yar và Kostyantynivka

Tình hình giao tranh ở mặt trận thành phố Kostyantynivka. Ảnh: RT.

Theo RT, thành phố Kostyantynivka đang bị Nga bao vây từ 3 phía. Quân đội Nga kiểm soát nhiều điểm cao, có thể khống chế tuyến đường tiếp tế kết nối Kostyantynivka với Druzhkovka. Lần đầu tiên, lực lượng Nga đang tiến quân vượt khỏi phạm vi thành phố Chasiv Yar trên diện rộng, tạo thành mũi gọng kìm ở phía bắc.

Ở phía nam, Nga đã kiểm soát các cứ điểm Kleban-Byk và Aleksandro-Kalinovo, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine ở khu vực này tan rã. Nhiều binh sĩ phải bơi qua hồ chứa nước Kleban-Byk để thoát thân. Ngày 21/8, Nga kiểm soát làng Aleksandro-Shultino, mở đường tiến vào khu đô thị Kostyantynivka, nơi giao tranh trực diện đã bắt đầu.

Tình hình phức tạp ở Pokrovsk

Bước đột phá của Nga ở mặt trận thành phố Pokrovsk. Ảnh: RT.

Theo RT, thành phố Pokrovsk được xem là nơi Nga xoay chuyển cục diện. Đến giữa tháng 8, quân đội Nga đã điều lực lượng xâm nhập thành phố cũng như thị trấn cửa ngõ Rodynske ở phía bắc.

Nhiều vị trí phòng thủ Ukraine bỏ trống, binh sĩ rút lui. Lực lượng Ukraine ở cả hai thành phố Pokrovsk và Mirnograd đều bị Nga bao vây một phần, dẫn đến sức kháng cự suy yếu.

Điều đáng chú ý là bước đột phá ngày 10–11/8 ở phía bắc Pokrovsk. Nga tiến sâu tới 20 km, rộng 4 km, vươn tới tuyến đường quan trọng Dobropolye – Kostyantynivka. Dù Ukraine sau đó tung lực lượng tinh nhuệ, đặc biệt là trung đoàn Azov, để phản công và giành lại một số ngôi làng, thế trận giao tranh vẫn được cho là nghiêng về phía Nga.

Mục đích của Nga ở phía nam Donetsk

Tình hình giao tranh ở phía nam vùng Donetsk. Ảnh: RT.

Theo RT, ngày 14–15/8, binh sĩ Nga tiến vào các khu dân cư Iskra và Aleksandrogorod, đặt gần như toàn bộ phía nam Donetsk trong tầm kiểm soát.

Ukraine hiện chỉ giữ được một ngôi làng nhỏ ở khu vực. Quân đội Nga còn mở rộng tấn công sang vùng Dnipropetrovsk, tạo vùng đệm với các khu dân cư mới kiểm soát như Malievka, Dachnoye, Novogeorgievka. Nhiều khả năng quân đội Nga sẽ sớm dừng tấn công ở khu vực này, củng cố phòng tuyến thay vì tiến sâu hơn, RT nhận định.

Sức ép với Ukraine

Có thể nói, chiến sự mùa hè vừa qua cho thấy phòng tuyến Ukraine đang rạn nứt. Tốc độ tiến công của Nga nhanh hơn hẳn trước đây, còn lực lượng Ukraine phải căng mình giữ từng chốt chặn. Nhiều chuyên gia nhận định đây là thời điểm khó khăn nhất của Ukraine kể từ năm 2022, và cục diện sắp tới phụ thuộc vào khả năng xoay chuyển tình thế của đối phương trên nhiều hướng cùng lúc, RT kết luận.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuần trước tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn mũi tiến công của Nga ở phía bắc Pokrovsk, giành lại hàng loạt ngôi làng. Ở phía nam vùng Donetsk, Ukraine cũng đang tạo ra khó khăn, ngăn quân đội Nga tiến sâu hơn.

Hôm 21/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không rút quân khỏi vùng Donetsk. Ông Zelensky nói Nga thực tế tiến quân rất chậm và cần ít nhất 4 năm nữa để Nga có thể hoàn thành mục tiêu ở Donetsk thông qua biện pháp quân sự.