Nga phản đối đề xuất của châu Âu về đảm bảo an ninh cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo giới ngày 27/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông cho biết, Mátxcơva hy vọng những nỗ lực này sẽ tiếp tục.

Là một phần của giải pháp hòa bình tiềm năng, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang nỗ lực xây dựng bộ quy tắc đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhằm bảo vệ nước này khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine đồng nghĩa với sự hiện diện của NATO tại đây, điều mà Nga đã muốn ngăn chặn ngay từ đầu.

"Trên thực tế, ngay từ đầu, chính sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và sự xâm nhập của cơ sở hạ tầng quân sự này vào Ukraine có thể được coi là một trong những nguyên nhân gốc rễ của xung đột", ông Peskov nói. "Vì vậy, chúng tôi phản đối những ý tưởng này”.

Tất cả các bên đều đồng ý rằng, đảm bảo an ninh cho Ukraine phải là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nhưng về cơ bản vẫn bất đồng về hình thức của chúng.

Nga nhấn mạnh nước này nên là một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine, và muốn khôi phục lại đề xuất đã được thảo luận giữa hai bên vào năm 2022. Kiev bác bỏ đề xuất này, nói rằng điều đó sẽ trao cho Mátxcơva quyền phủ quyết đối với bất kỳ sự hỗ trợ quân sự bên ngoài nào cho Ukraine.

Ông Peskov cho biết các đảm bảo an ninh là "một trong những chủ đề quan trọng nhất", nhưng việc thảo luận công khai về chúng là không hữu ích.

Người phát ngôn mô tả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska trong tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là "rất thực chất, mang tính xây dựng và hữu ích".

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không đưa quân đội đến Ukraine như một phần của bất kỳ đảm bảo an ninh nào trong tương lai. Tuy nhiên, ông để ngỏ cánh cửa cho các hoạt động can thiệp quân sự khác của Mỹ, bao gồm hỗ trợ trên không và tình báo.

Ông Peskov tiết lộ, các nhà đàm phán hòa bình Nga và Ukraine đã liên lạc, nhưng ông không cho biết thời điểm cụ thể họ sẽ gặp lại nhau. Lần gần nhất hai bên gặp mặt trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là vào ngày 23/7, trong một phiên họp chỉ kéo dài 40 phút.