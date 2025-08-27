Thủ tướng Đức, Bỉ cảnh báo điều nguy hiểm nếu tịch thu 300 tỷ USD tài sản đóng băng của Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) trả lời họp báo cùng Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ở Berlin vào ngày 26/8. Ảnh: Getty Images.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, nhóm G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc sở hữu quốc gia của Nga, trong đó gần hai phần ba được giữ tại Euroclear – trung tâm thanh toán có trụ sở tại Bỉ.

Hôm 26/8, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp nhau ở Berlin. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông De Wever theo lời mời của ông Merz, nhằm thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương và địa chính trị.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, ông De Wever nói: “Tôi biết có những quốc gia đang muốn tịch thu tài sản đóng băng của Nga. Nhưng tôi muốn cảnh báo rằng, về mặt pháp lý, điều đó không hề đơn giản”.

Ông nhấn mạnh tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được hưởng quyền miễn trừ và nếu bị tịch thu có thể dẫn đến phản ứng trả đũa từ các nước khác.

“Nếu điều đó xảy ra, nhiều quốc gia sẽ rút bớt tài sản ở nước ngoài. Hậu quả mang tính hệ thống và cũng rất nguy hiểm về mặt pháp lý. Tôi tin rằng chúng ta nên tiếp tục đóng băng các tài sản này”, ông De Wever nói thêm.

Một phần hỗ trợ mà châu Âu cung cấp thường xuyên cho Ukraine được trích từ tiền lãi hình thành trong tương lai của tài sản đóng băng Nga. Hơn 200 tỷ euro (232 tỷ USD) tài sản Nga tại Euroclear được đầu tư an toàn qua Ngân hàng Trung ương Bỉ, tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định dù không cao.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đồng tình, nhấn mạnh chính Bỉ – nơi đặt trụ sở Euroclear – “sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tài sản đóng băng của Nga bị sử dụng trái phép”.

Ông De Wever ví von các tài sản Nga như “con ngỗng đẻ trứng vàng” và cho rằng nên giữ nguyên cơ chế hiện tại. “Cuối cùng, khi bàn đến một thỏa thuận hòa bình, chúng ta có thể đưa ‘con ngỗng’ này lên bàn đàm phán”, ông De Wever nói.

Đầu tháng 8, Liên minh châu Âu (EU) đã nhận thêm khoản lợi nhuận 1,6 tỷ euro (1,9 tỷ USD) từ tài sản bị đóng băng của Nga, trong đó 95% được dùng để bù vào khoản tiền đã giải ngân cho Ukraine.

Phương Tây cho đến nay từ chối tịch thu tài sản đóng băng Nga theo lời kêu gọi từ Ukraine. Nhưng cũng đặt ra một số điều kiện để dỡ bỏ đóng băng. Tháng trước, ông Merz từng tuyên bố tài sản Nga bị đóng băng chỉ có thể được giải phóng khi Moscow bồi thường cho Kiev ít nhất 500 tỷ euro.

Một đề xuất khác là Nga sử dụng một phần giá trị tài sản đóng băng để hỗ trợ tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc.