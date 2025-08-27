Ngàn vũ khí trong bóng tối: Bí ẩn đằng sau lời hứa của Không quân Mỹ với Ukraine

Không quân Mỹ hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine 3.350 loại vũ khí dẫn đường chính xác trong khuôn khổ chương trình ERAM vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, loại vũ khí cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Việc dự kiến bàn giao vũ khí tấn công chính xác tầm xa thuộc chương trình ERAM cho Ukraine, bắt đầu từ tháng 10 với lô đầu tiên gồm 3.350 đơn vị, đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Dù có thông tin cho rằng việc chuyển giao này sắp diễn ra, song vẫn tồn tại sự mơ hồ về những loại vũ khí nào thực sự nằm trong danh mục ERAM.

Trên thực tế, ERAM không phải là một hệ thống vũ khí cụ thể, mà là chương trình của Không quân Mỹ được khởi động từ tháng 7/2024 nhằm nhanh chóng phát triển năng lực tấn công tầm xa giá rẻ, sản xuất hàng loạt, đặc biệt là thiết kế cho nhu cầu của Ukraine. Tính đến đầu năm 2025, Lầu Năm Góc vẫn đang trong quá trình đánh giá các đề xuất từ nhiều nhà thầu quốc phòng khác nhau, và chưa có thiết kế nào được lựa chọn chính thức. Chính sự mập mờ này khiến câu hỏi Ukraine sẽ nhận loại vũ khí chính xác nào vào mùa thu vẫn chưa có lời đáp.

Tên lửa RAACM (Ảnh chụp màn hình từ video)

Một trong những ứng viên nổi bật trong chương trình ERAM là công ty CoAspire (Mỹ), với sản phẩm RAACM. CoAspire mô tả RAACM là một tên lửa hành trình hoàn chỉnh, chứ không đơn thuần là bom nâng cấp. Có kích thước tương đương bom Mk82 loại 226,8 kg, RAACM được trang bị cánh gấp, động cơ phản lực cỡ nhỏ, bộ dẫn đường và đầu đạn. Điểm đáng chú ý là nó có thể triển khai từ bất kỳ máy bay nào tương thích với bom JDAM, giúp Ukraine dễ dàng sử dụng với phi đội hiện có.

Điều khiến RAACM đặc biệt đáng chú ý chính là công nghệ in 3D. Bằng việc ứng dụng sản xuất cộng thêm, CoAspire hướng đến mục tiêu giảm mạnh chi phí sản xuất và tăng tốc độ xuất xưởng. Cách tiếp cận này giúp đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của chương trình ERAM: khả năng sản xuất tới 1.000 đơn vị mỗi năm, bảo đảm Ukraine vừa có số lượng lớn vừa duy trì được năng lực tấn công tầm xa liên tục.

Tên lửa RAACM (Ảnh chụp màn hình từ video)

Các thông số kỹ thuật chi tiết của RAACM hiện vẫn được giữ kín, chưa rõ trọng lượng đầu đạn hay tầm bắn tối đa. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra cho ERAM là tầm bắn tới 400 km, tốc độ tối thiểu Mach 0,6 và tải trọng 226,8 kg. Độ chính xác cũng là yếu tố then chốt: vũ khí phải đạt sai số vòng tròn (CEP) dưới 10 m ngay cả khi bị gây nhiễu GPS - vốn là thủ thuật tác chiến điện tử phổ biến của Nga.

Chương trình ERAM cũng đặt ra khả năng linh hoạt về hệ thống dẫn đường và ngắm bắn. Một số đề xuất bao gồm tích hợp QuickSink - đầu dò kép kết hợp radar và ảnh hồng ngoại để tấn công mục tiêu hải quân, cũng như FALCO - một loại đầu dò hồng ngoại có khả năng được phát triển từ nâng cấp của rocket APKWS vốn được dùng trong nhiệm vụ chống UAV. Nhờ tính mô-đun này, Ukraine có thể sử dụng cùng một khung thân cho nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ phá hủy mục tiêu mặt đất kiên cố cho đến vô hiệu hóa tàu chiến và máy bay không người lái.

Một khía cạnh khác cũng gây tò mò là việc chương trình ERAM có nhắc đến "Marshall Deck of Cards" của BAE Systems và một nền tảng phần mềm gọi là Shepherd. Thông tin về các dự án này hiện rất ít ỏi, song sự xuất hiện của chúng gợi ý rằng Lầu Năm Góc đang xem xét những yếu tố mang tính hệ sinh thái rộng hơn, có thể liên quan đến mạng lưới, chiến thuật bầy đàn hoặc thuật toán nhắm bắn tiên tiến. Nếu được tích hợp, các yếu tố này có thể giúp Ukraine nâng cao đáng kể khả năng thực hiện các đòn tấn công phối hợp trên quy mô lớn.