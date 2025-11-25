Trung Quốc huỷ hàng loạt chuyến bay đến Nhật Bản giữa khủng hoảng quan hệ

Ảnh minh hoạ

Tính đến ngày 24/11, các chuyến trên 12 đường này đã bị tạm dừng, trang tin tài chính Yicai dẫn dữ liệu từ nền tảng hàng không DAST của Trung Quốc cho biết.

The Paper cũng dẫn số liệu từ DAST cho biết, tổng số chuyến bay trên 12 tuyến bị hủy lên tới 41. Theo chuyên gia hàng không độc lập Li Hanming, các hãng hàng không Trung Quốc khai thác khoảng 30 - 40 đường bay sang Nhật Bản, con số thay đổi tùy mùa.

Ba hãng hàng không quốc doanh lớn nhất, gồm Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines, đã hủy nhiều chuyến bay.

Theo ông Li, với tình hình hiện nay, số lượng chuyến bay bị huỷ có thể tăng lên vì nhiều du khách Trung Quốc trẻ thường sang Nhật vào cuối tháng 12 để đón năm mới.

Ngày 14/11, Bắc Kinh ban hành cảnh báo du lịch, kêu gọi công dân Trung Quốc tránh đến Nhật Bản. Đến ngày 17/11, các hãng hàng không Trung Quốc đã nhận 491.000 yêu cầu hủy vé máy bay tới Nhật Bản, chiếm khoảng 32% tổng số đặt chỗ.

Yicai đưa tin, có tới 65% chuyến bay giữa thành phố Thiên Tân và sân bay Kansai của Nhật Bản bị hủy, trong khi tỷ lệ hủy chuyến từ Nam Kinh đến Kansai lên đến gần 60%. Các tuyến bay tới Tokyo ít bị ảnh hưởng hơn vì chủ yếu phục vụ khách đi công tác.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo liên tục leo thang từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gợi ý, rằng Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.

Cho đến nay, Trung Quốc đã đáp trả Nhật Bản bằng những bài viết gay gắt trên truyền thông nhà nước, cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản, dừng phát hành phim Nhật, và cảnh báo công dân tránh đến Nhật.

Ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng kế hoạch của Nhật Bản về triển khai tên lửa đến gần đảo Đài Loan là hành động “cố tình gây căng thẳng, kích động đối đầu quân sự”.

Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi hôm 23/11 cho biết kế hoạch của nước này về triển khai một đơn vị tên lửa phòng không tầm trung đến căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni – cách bờ Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 110 km – đang “tiến triển ổn định”.

Ngày 24/11, quan chức ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) Francois Wu phát biểu trước các nghị sĩ hòn đảo, rằng Nhật Bản là quốc gia có chủ quyền nên có quyền thực hiện những bước cần thiết để bảo vệ an ninh lãnh thổ của họ.

“Việc Nhật tăng cường các cơ sở quân sự liên quan về cơ bản là có lợi cho việc duy trì an ninh ở eo biển Đài Loan”, ông nói thêm.