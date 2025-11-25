Ngày 23/11, trong chuyến thị sát lực lượng trên đảo tiền tiêu Yonaguni, ông Koizumi cho biết kế hoạch triển khai tên lửa vẫn diễn ra đúng tiến độ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Trung – Nhật leo thang sau phát biểu mới của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Trong các cuộc tập trận trước đây, Trung Quốc từng phóng tên lửa rơi gần đảo Yonaguni. Điều này khiến giới chức Nhật đánh giá rằng nếu xảy ra biến cố liên quan tới Đài Loan, hòn đảo có thể bị ảnh hưởng ngay từ đầu, trang mạng quân sự Army Recognition cho biết.

Yonaguni thuộc chuỗi đảo Tây Nam trải dài hơn 1.000 km từ đảo Kyushu (Nhật Bản) đến sát đảo Đài Loan (Trung Quốc). Chuỗi đảo này được xem là rìa của tuyến phòng thủ vòng ngoài mà Mỹ thiết lập ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Tokyo mô tả việc bố trí tên lửa ở đây là biện pháp phòng vệ cần thiết, song Bắc Kinh coi đó là tín hiệu cho thấy Nhật Bản đang rời xa nguyên tắc tự vệ thuần túy và tiệm cận hơn với cách tiếp cận “phòng thủ chủ động” của Mỹ.