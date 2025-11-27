Tuyên bố mới của Thủ tướng Nhật Bản giữa căng thẳng leo thang với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Anadolu.

Tong phiên tranh luận tại Quốc hội với lãnh đạo các đảng đối lập, bà Takaichi nói phát biểu hôm 7/11 chỉ nhằm trả lời “một cách chân thành” câu hỏi cụ thể liên quan đến cách Nhật Bản có thể phản ứng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp liên quan đến vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), theo Kyodo News.

Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau khi bà Takaichi nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại” của Nhật Bản, qua đó mở ra khả năng Tokyo “thực thi quyền phòng vệ tập thể”.

Trong văn bản trả lời chất vấn của nghị sĩ đối lập hôm 26/11, chính phủ Nhật Bản khẳng định lập trường của bà Takaichi “hoàn toàn phù hợp với quan điểm hiện tại và không có lý do để xem xét lại” khái niệm thế nào là “tình huống đe dọa sự tồn tại” đối với Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 26/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc và cộng đồng quốc tế “muốn làm rõ Nhật Bản thực sự có ý gì với lập trường được cho là nhất quán đó, và liệu Tokyo có còn tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc hay không”.

Bà Mao chỉ trích việc Tokyo “né tránh vấn đề cốt lõi”, chỉ lặp lại tuyên bố mà không trả lời trực tiếp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Tokyo “hy vọng bằng cách này, vấn đề sẽ tự biến mất”, nhưng cách làm như vậy “không đi đến đâu cả”.

“Bắc Kinh một lần nữa thúc giục Nhật Bản nghiêm túc đánh giá lại và sửa chữa sai lầm, rút lại những phát biểu không đúng đắn càng sớm càng tốt, đồng thời thực hiện các hành động cụ thể thể hiện cam kết với Trung Quốc”, bà Mao nói thêm.