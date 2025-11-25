Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Mỹ giữa căng thẳng với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: Reuters)

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông Tập nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề đảo Đài Loan.

Căng thẳng bùng lên giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ thời điểm Thủ tướng Takaichi, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội đầu tháng này đã nói rằng Tokyo có thể phản ứng quân sự nếu Bắc Kinh tấn công đảo Đài Loan. Phát biểu đó khiến Trung Quốc nổi giận, đáp trả bằng hàng loạt biện pháp kinh tế.

Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump ngày 24/11, rằng “việc Đài Loan trở về với Trung Quốc” là một phần then chốt trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi tiến triển trong đàm phán thương mại với Trung Quốc nhưng không nhắc đến vấn đề Đài Loan.

“Ông Trump đã giải thích ngắn gọn về tình hình quan hệ Mỹ - Trung gần đây”, Thủ tướng Takaichi phát biểu với báo chí sau khi nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ.

“Tổng thống Trump nói rằng ông ấy và tôi là những người bạn rất thân, và ông sẽ rất vui khi nhận được cuộc gọi từ tôi bất cứ lúc nào”, Thủ tướng Nhật Bản cho biết thêm, nhưng không nói rõ những nội dung cụ thể.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu với báo chí trong cuộc họp báo thường kỳ sáng nay rằng "sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung là vô cùng quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, bao gồm Nhật Bản”.

Ông từ chối bình luận về phát biểu của ông Tập trong cuộc điện đàm với ông Trump về vấn đề Đài Loan.