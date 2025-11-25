Nhật Bản lên kế hoạch triển khai tên lửa gần đảo Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo hậu quả

Tên lửa đất đối hạm Type 88 của Nhật Bản (ảnh: Nikkei)

“Các lực lượng cánh hữu đang đưa nước Nhật và khu vực đến thảm họa. Đây là nỗ lực có tính toán nhằm gây ra căng thẳng trong khu vực và kích động đối đầu quân sự”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Mao Ninh – nói trong cuộc họp báo hôm 24/11.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh rằng, Trung Quốc “có quyết tâm và đầy đủ năng lực để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia”.

Tuyên bố của bà Mao Ninh được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi hôm 23/11 cho biết, nước này đang lên kế hoạch triển khai các tên lửa phòng không tầm trung trên đảo Yonaguni – hòn đảo chỉ cách Đài Loan khoảng 110 km về phía đông.

Theo ông Koizumi, kế hoạch này đang “tiến triển đều đặn”, với mục đích “đảm bảo an toàn” cho đảo Yonaguni.

Trong phát biểu hôm 24/11, bà Mao Ninh cho rằng, động thái của Nhật Bản là “cực kỳ nguy hiểm và sẽ gây ra những lo ngại nghiêm trọng cho các nước lân cận, cũng như cộng đồng quốc tế”.

“Cùng với những phát biểu sai lầm của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về đảo Đài Loan, xu hướng này là cực kỳ nguy hiểm và đòi hỏi các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế phải hết sức cảnh giác”, bà Mao Ninh nói.

Theo bà Mao Ninh, các hiệp ước quốc tế đã quy định rõ ràng Nhật Bản bị cấm tái vũ trang, và Hiến pháp Nhật Bản cũng thiết lập nguyên tắc “phòng vệ thuần thúy”. Tuy nhiên, vài năm gần đây, Nhật Bản đã điều chỉnh mạnh mẽ chính sách an ninh, liên tục tăng ngân sách quốc phòng và nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí.

Nhật Bản chưa bình luận về các phát biểu của bà Mao Ninh.

Theo Reuters, Nhật Bản và Trung Quốc đang rơi vào căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gần đây, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi (hồi đầu tháng) tuyên bố việc sử dụng vũ lực ở eo biển Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” và điều đó có nghĩa là nước này hành động quân sự cùng Mỹ.

Trung Quốc chỉ trích gay gắt và yêu cầu bà Takaichi rút lại các phát biểu này. Tuần trước, Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân không nên đến Nhật Bản, dừng nhập khẩu hải sản và ngừng chiếu một số bộ phim do Nhật Bản sản xuất.

Hôm 14/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản sẽ hứng chịu thất bại quân sự “thảm hại” nếu sử dụng vũ lực để can thiệp vấn đề Đài Loan.