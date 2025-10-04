Chính phủ Mỹ đóng cửa: Thượng viện tiếp tục bác dự luật tài trợ; Nhà Trắng gây áp lực lên phe Dân chủ

Ngày 3-10, nỗ lực mở cửa trở lại chính phủ Mỹ vẫn bế tắc sau khi Thượng viện tiếp tục không thể thông qua dự luật tài trợ tạm thời do đảng Cộng hòa đề xuất trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép buộc đảng Dân chủ.

Cuộc bỏ phiếu mới nhất tại Thượng viện Mỹ cho thấy 54 phiếu thuận và 44 phiếu chống, thấp hơn ngưỡng 60 phiếu cần thiết, khiến việc đóng cửa chính phủ Mỹ dự kiến ​​sẽ kéo dài sang tuần tới.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông báo sẽ kéo dài thời gian nghỉ họp đến hết ngày 13-10, một động thái nhằm gây áp lực lên các thượng nghị sĩ Dân chủ, theo tờ The Hill.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên có mặt tại Điện Capitol để đàm phán một thỏa thuận mới, do đó quyết định trên làm tăng khả năng tình trạng đóng cửa chính phủ sẽ kéo dài đến giữa tháng 10.

Tàu di chuyển qua khu Loop của TP Chicago (bang Illinois, Mỹ). Ảnh: Al Drago/Bloomberg

Trong ngày thứ ba của đợt đóng cửa, ông Trump gia tăng sức ép buộc đảng Dân chủ phải chấm dứt bế tắc và đồng ý với kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm khôi phục ngân sách chính phủ.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đóng băng 2,1 tỉ USD tiền tài trợ cho hệ thống giao thông ở TP Chicago (bang Illinois), khiến thêm một TP do đảng Dân chủ lãnh đạo rơi vào tình trạng thiếu hụt ngân sách trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, theo hãng tin Reuters.

Chính quyền hiện đã đóng băng khoảng 28 tỉ USD tiền tài trợ cho các bang và TP do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Russell Vought cho biết khoản tiền dành cho Chicago đã bị giữ lại để đảm bảo không “chảy qua các hợp đồng dựa trên yếu tố sắc tộc”.

Thống đốc bang Illinois - ông JB Pritzker cho rằng việc đóng băng ngân sách của Chicago chẳng khác nào hành động bắt con tin.

“Đây là cách ghi điểm chính trị, nhưng thực chất đang gây tổn hại cho nền kinh tế và những người lao động vốn trông cậy vào giao thông công cộng” - ông Pritzker viết trên mạng xã hội.

Nhà Trắng cho biết chính quyền cũng đang xác định các khoản ngân sách có thể bị cắt tại một TP khác của phe Dân chủ là Portland (bang Oregon).

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ sa thải thêm nhiều nhân viên liên bang, ngoài 300.000 người mà ông đang buộc phải rời việc trong năm nay và hàng chục cơ quan đã nộp kế hoạch cắt giảm nhân sự, theo một nguồn tin từ Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall ngày 3-10 đã bảo vệ quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về việc đóng băng ngân sách tại những TP do đảng Dân chủ lãnh đạo.

“Trong chính trị thì mọi thứ đều công bằng và tôi nghĩ đảng Dân chủ phải trả giá cho việc khiến chính phủ đóng cửa” - ông Marshall nói với đài CNN.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal cảnh báo những động thái này rồi sẽ quay lại gây hại cho đảng Cộng hòa.

“Người dân Mỹ thực sự ghét kẻ bắt nạt và những hành động gây sức ép như vậy từ Nhà Trắng sẽ phản tác dụng” - ông Blumenthal nói.

“Nếu tôi là một thượng nghị sĩ Cộng hòa, ngay lúc này, tôi sẽ nói với Nhà Trắng: ‘Hãy dừng lại. Đừng sa thải hàng nghìn người, đừng gây thêm đau khổ vô ích rồi lại còn khoe khoang về điều đó’” - vị thượng nghị sĩ nhấn mạnh.