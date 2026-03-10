Cảnh sát cứu thai phụ mang thai 7 tháng định nhảy cầu tự tử

Ngày 10-3, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng của đơn vị vừa triển khai nghiệp vụ giải cứu 1 thai phụ có ý định tự tử.

Hiện trường nơi người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Trước đó, khoảng 9 giờ 55 phút ngày 10-3, Phòng PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Vạn Lộc về việc một người phụ nữ mang thai đang ngồi trên cầu Cống Lèn (giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn), có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay sau đó, Phòng PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng của đơn vị đã nhanh chóng điều động một xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai phương án tiếp cận, giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã chia làm 2 mũi, một bên tiếp cận, trò chuyện nhằm trấn an, động viên và đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án giải cứu; một mũi triển khai phía dưới cầu sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong lúc trò chuyện, lực lượng cảnh sát đã tìm khoảnh khắc thích hợp, nhanh chóng ôm giữ nạn nhân và đưa vào nơi an toàn.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị N.T.C. (SN 1987, ngụ xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang mang thai tháng thứ 7.