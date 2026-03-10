“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”, là câu ca dao quen thuộc đã trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam về một ngày lễ truyền thống mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần dân tộc. Hằng năm, vào tháng 3 Âm lịch, hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước lại cùng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng, những vị thủy tổ của dân tộc Việt Nam.

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu không chỉ là một ngày lễ tín ngưỡng mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn và ý thức gìn giữ truyền thống lịch sử. Khi dịp lễ đặc biệt này đang đến gần, nhiều người dân quan tâm ngày chính lễ rơi vào thời điểm nào theo Dương lịch để chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch cá nhân cũng như các hoạt động du lịch, về quê sum họp gia đình.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là ngày mấy Dương lịch?

Theo lịch năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26/4 Dương lịch. Đây là thời điểm người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa, tâm linh nhằm tưởng nhớ và tôn vinh các vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay rơi vào Chủ nhật ngày 26/4 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trung tâm của các hoạt động lễ hội vẫn là Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), nơi được xem là đất Tổ linh thiêng của dân tộc. Hằng năm, lễ hội tại đây được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo đồng bào và du khách thập phương về dâng hương. Các nghi lễ truyền thống như rước kiệu, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm được tiến hành trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên.

Bên cạnh phần lễ, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như chương trình nghệ thuật dân gian, triển lãm văn hóa, hội trại truyền thống và các trò chơi dân gian. Những hoạt động này góp phần tái hiện đời sống văn hóa cổ truyền, đồng thời tạo không gian giao lưu cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ tại Phú Thọ, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương còn được tổ chức long trọng tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó TP.HCM là một trong những nơi diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Các chương trình dâng hương, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động văn hóa cộng đồng góp phần lan tỏa giá trị truyền thống đến đông đảo người dân đô thị.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vì thế không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là dịp để mỗi người Việt nhìn lại lịch sử dân tộc, nhắc nhớ về truyền thống hào hùng, từ đó củng cố tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội, lịch sử dựng nước và những giá trị văn hóa bền vững đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm.

Người dân đổ về Đền Hùng dâng hương. (Ảnh: Ngọc Bảo)

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 và dịp 30/4 – 1/5

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động tại Việt Nam được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm 2026, do ngày 10/ 3 Âm lịch trùng vào Chủ Nhật (26/4), người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4/2026. Như vậy, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4/2026.

Ngay sau kỳ nghỉ này là dịp lễ lớn tiếp theo gồm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Trong năm 2026, hai ngày lễ này lần lượt rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Đối với người lao động có lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 và dịp 30/4 – 1/5.

Do khoảng cách giữa hai dịp nghỉ khá gần nhau, người lao động chỉ làm việc trong 2 ngày (28 và 29/4) sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Điều này giúp nhiều người thuận tiện hơn trong việc sắp xếp lịch trình cá nhân, du lịch hoặc về quê thăm gia đình.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lịch nghỉ lễ năm 2026 không kéo dài liên tiếp 9 ngày như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã khẳng định lịch nghỉ vẫn được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành và không có phương án điều chỉnh mới.

Về chế độ làm thêm giờ trong các dịp lễ, tết, pháp luật quy định doanh nghiệp chỉ được yêu cầu người lao động làm thêm khi có sự đồng ý của người lao động, trừ một số trường hợp đặc biệt được nêu tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019.

Người lao động làm việc vào ngày lễ, tết sẽ được trả ít nhất 300% tiền lương, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương theo ngày. Nếu làm việc vào ban đêm hoặc làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương theo đơn giá của ngày làm việc bình thường, đồng thời nhận thêm 20% tiền lương bổ sung cho phần thời gian làm thêm ban đêm.

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày nghỉ lễ theo quy định mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam hướng về nguồn cội dân tộc. Trong nhịp sống hiện đại, ý nghĩa của ngày lễ càng trở nên sâu sắc khi nhắc nhớ rằng dù ở bất cứ đâu, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt qua mọi thế hệ.