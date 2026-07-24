Nhà báo Mỹ đưa ra tuyên bố gây chấn động về Israel

Tucker Carlson. Ảnh: RT.

Mỹ đã đánh đổi các lợi ích quốc gia của mình bằng việc tiến hành các cuộc chiến thay cho Israel, nhà báo kiêm người dẫn chương trình podcast theo xu hướng bảo thủ Tucker Carlson chia sẻ với hai nữ nhà báo Olga Bataman và Tara Reade của hãng tin RT.

Trong tập mới nhất của chương trình "East Meets West with Olga and Tara" (Đông Tây hội ngộ với Olga và Tara) phát sóng hôm thứ Tư 22/7, ông Carlson đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump phản bội lại những cử tri bầu cho mình khi phát động một cuộc tấn công "phi đạo đức" vào Iran cùng với Israel vào cuối tháng 2. Ông nói thêm rằng cuộc chiến này đã buộc ông phải từ bỏ sự ủng hộ dành cho ông Trump và Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ "đã làm chính xác những gì ông ấy từng nói sẽ không bao giờ làm, và ông ấy làm điều đó theo yêu cầu của Israel" - ông Carlson nhận định.

"Ông Trump lao vào cuộc chiến này vì bị Israel thúc ép. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó diễn ra. Tôi không hề đoán mò. Đó không phải là tư tưởng bài Do Thái, mà là một thực tế. Tôi thấy ghê tởm về điều đó, và tôi nghĩ hầu hết người dân Mỹ cũng vậy," ông nói, đồng thời bổ sung rằng các thành viên Đảng Cộng hòa mang quan điểm bất đồng, bao gồm Marjorie Taylor Greene và Thomas Massie, đã bị "đẩy ra khỏi" đảng.

Ông Carlson, người từng là một bạn thân của ông Trump, cho biết ông đã cảnh báo cựu Tổng thống rằng Israel đang lợi dụng Mỹ để đạt được "quyền bá chủ khu vực", đồng thời nhấn mạnh thêm rằng cuộc chiến Iran là "điều tồi tệ đối với nước Mỹ và xấu xa đối với toàn thế giới."

"Tôi nghĩ nước Mỹ đã mất chủ quyền từ nhiều năm trước. CIA và Mossad đã hợp tác với nhau – trong một số trường hợp, thực sự như là một – trong hơn 60 năm qua" - ông Carlson nói.

"Có cả một lịch sử dài ghi nhận việc nước Mỹ cùng 350 triệu dân của mình bị tình báo Israel sử dụng sai mục đích".

Ông Carlson khẳng định rằng Israel đã cung cấp thông tin tình báo giả cho Mỹ rằng Tổng thống Iraq Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt để hợp thức hóa cuộc tấn công Iraq năm 2003, và rằng Israel đã "bán" cho ông Trump một "lời dối trá" rằng việc hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sẽ kích hoạt sự sụp đổ của chính quyền Iran.

Mặc dù ông Trump phủ nhận việc ông tham chiến với Iran chỉ vì Israel, ông đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng: "Israel hẳn đã bị thổi bay từ lâu nếu tôi không can thiệp".