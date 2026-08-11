Trung tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Cao Minh Huyền nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công an

Chiều 10/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng từ 12/8; Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, từ 12/8.

Trung tướng Phạm Đăng Khoa nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Báo CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc hai cán bộ được điều động nhận nhiệm vụ công tác mới thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của hai cán bộ trong quá trình công tác.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Trung tướng Phạm Đăng Khoa luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao; có trên 43 năm học tập, công tác trong lực lượng CAND, trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác và đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí đã từng giữ chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh từ tháng 7/2022 đến nay.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trung tướng Phạm Đăng Khoa đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục giữ vững đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác của đơn vị, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Cao Minh Huyền nhận quyết định giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: Báo CAND

Thiếu tướng Cao Minh Huyền là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở; năng động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng CAND, từ Công an địa phương đến các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ; từng giữ chức vụ lãnh đạo tại Cục nghiệp vụ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và từ tháng 5/2023 đến nay giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Cao Minh Huyền đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm ANTT; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đề nghị Thiếu tướng Cao Minh Huyền cần phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành, các nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Cao Minh Huyền bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định, đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trên cương vị công tác mới, Trung tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Cao Minh Huyền khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 10/8, tại Lào Cai và Thanh Hóa đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an (Cục A03) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 12/8/2026.Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, kể từ ngày 10/8/2026.